¿Quién era ‘Tumbaburros’ y de que murió el mejor amigo de FerCarnal? VIDEO

Por medio de redes sociales, el creador de contenido Fer Carnal compartió una fotografía junto a su mejor amigo, Tumbaburros, a quien despidió con el corazón completamente roto.

Fer Carnal es conocido por sus seguidores por siempre tener una energía muy alegre, humorística e incluso contagiosa, por lo que la publicación despidiendo a su mejor amigo logró conmover a sus seguidores.

El creador de contenido compartió que no sabía como escribir la despedida para “Tumbaburros”, pues aún se encontraba en shock y con el corazón roto por la partida de su mejor amigo.

Fer Carnal y Tumbaburros ı Foto: Redes Sociales

“Tumbaburros” es un perrito que muchos de sus seguidores lograron conocer por medio de sus videos, logrando crear una conexión con el peludo similar a la que él logró tener con la convivencia que tenían.

“Detrás de cada video y cada visita había un compañero, un amigo y un ser que llenaba mi vida de momentos que jamás podré olvidar. No sé cómo serán los días sin él. No sé cuándo voy a poder hablar de esto sin que me duela” escribió Fer Carnal.

¿Quién era “Tumbaburros”?

Fer Carnal rompió en llanto cuando se encontraba grabando un video, pues compartió que se encontraba en el lugar donde le gritaba a su amigo “Tumbaburros”, y que no podía creerlo.

El creador de contenido Fer Carnal compartió este emotivo momento con sus seguidores, pues en el video agradeció la compañía que le dió su mejor amigo, un perrito al que llamaba “Tumbaburros”.

“Antes de decir todo lo que siento también quiero antes agradecerle, por haber sido un perro tan chido conmigo desde el primer día que lo conocí, que eso fue en el 2022 cuando pasé por aquí en la esquina” compartió el creador de contenido aguantando el llanto.

Fer Carnal aseveró que grabó muchos videos con el perrito y que incluso hay algunos que no publicó en sus redes, pero ahora que ya no está, subirá algunos de los que aún tiene.

Desde San Andrés Cholula, Puebla, compartió que “Tumbaburros” tenía 18 años de edad y dió todo lo que pudo dar; además, mostrando un pequeño peluche con la cara del perrito, le dijo que lo amaba y que siempre estaría en su corazón y su espalda, porque lo llevaba tatuado.

Hasta el momento se desconoce la causa detrás de la partida del mejor amigo de Fer Carnal; sin embargo, se podría tratar de causas naturales por sus 18 años de edad “en años de perro tenía 100 años”, de acuerdo con el creador de contenido.

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