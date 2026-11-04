Ring Royale 2: Kunno habría revelado su pelea contra Ricardo Peralta | VIDEO

Parece que el encierro afectó a Kunno, quien aseguró que después de su estancia en La Granja VIP, deberá enfrentarse en una pelea de box en el evento Ring Royale contra el también influencer Ricardo Peralta.

¿Kunno peleará contra Ricardo Peralta en Ring Royale 2?

Todo indicaría que el creador de contenido cometió un error al momento de conversar en el reality show y que el no saber qué es lo que está pasando afuera, creyó que ya podía hablar sobre su participación en el evento de box entre creadores de contenido.

Fue durante una conversación con Manelyk que Kunno dijo “yo saliendo tengo que entrenar dos meses de boxeo porque me toca pelear en marzo, bueno según yo”, comenzó el creador de contenido en referencia al evento de Poncho de Nigris.

Cuando le preguntaron si era en serio que iba a pelear, él dijo que sí y luego aseguró que sería contra Ricardo Peralta. “Si Dios y el público lo permite, salgo en diciembre”, dijo él sobre como entonces tendría apenas dos meses para prepararse para su pelea.

“Es show”, finalizó el creador de contenido al respecto a su participación, donde aclaraba de este modo que son peleas con muchas más medidas que las profesionales y que, según él, no correrán ningún riesgo.

Ring Royale se llevará a cabo el 14 de marzo y de momento, no se han revelado todas las personalidades que formarán parte del evento, pues hace unos días apenas se revelaron a algunos participantes como Wendy Guevara, Óscar Burgos, Konan, Masad Altamimi, entre otros.

Sin embargo, ni el nombre de Kunno ni el de Ricardo Peralta habían sonado para el proyecto hasta ahora, aunque la filtración ha generado emoción entre los aficionados de las peleas entre influencers.

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