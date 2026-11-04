¿Quién es Xavier Becerra, gobernador de California? Ascendencia, hijos y padres

El demócrata Xavier Becerra ganó las elecciones en Estados Unidos y se convertirá en el gobernador de California al imponerse en la contienda al republicano Steve Hilton.

Becerra es hijo de padres mexicanos y será el primer gobernador latino de California desde 1875 cuando Romualdo Pacheco dejó el cargo.

California es uno de los estados más importantes, ya que tiene 54 votos electorales y es el estado más poblado.

TE RECOMENDAMOS: Se vuelve tendencia Bobby Pulido gana la elección en Texas y llegará al Congreso por el Partido Demócrata

¿Quién es Xavier Becerra?

Xavier Becerra nació el 26 de enero de 1958 en Sacramento, California, en el seno de una familia de clase trabajadora de origen mexicano.

Su madre nació en Guadalajara, México, y su padre en Sacramento, pero creció en Tijuana, también en México.

Becerra se convirtió en el primer integrante de su familia en obtener un título universitario de grado y posgrado. Cursó su educación superior en la Universidad de Stanford, donde obtuvo la licenciatura en Economía en 1980 y posteriormente su título de Doctor en Derecho en 1984.

Tras egresar de la facultad de derecho, inició su carrera trabajando como abogado, asistente del senador estatal Art Torres y subdirector en la Procuraduría General de California.

En 1990 fue elegido para la Asamblea Estatal de California y en 1992 dio el salto a la política federal. Desde 1993 hasta 2017 se desempeñó como miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por California durante casi 24 años, período en el que ocupó relevantes posiciones parlamentarias, entre ellas la presidencia del Congressional Hispanic Caucus y la presidencia del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes.

En enero de 2017 se convirtió en el primer latino en ocupar el cargo de Fiscal General de California, al suceder a Kamala Harris tras ser nombrado por el gobernador Jerry Brown.

Durante su periodo en la fiscalía estatal encabezó una serie de demandas judiciales para hacer frente a políticas federales en materia de cambio climático, protección ambiental y derechos civiles. Permaneció al frente del Departamento de Justicia de California hasta su incorporación al gabinete federal en 2021.

En marzo de 2021 asumió como el 25 Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden, cargo en el que permaneció hasta enero de 2025.

Desde este puesto supervisó agencias federales clave como los CDC y la FDA, liderando iniciativas de salud pública durante la respuesta a la pandemia de COVID-19 y la expansión de la cobertura médica. En el ámbito personal, está casado con la médica especialista Carolina Reyes, con quien tiene tres hijas.

¿Cuál es la ascendencia de Xavier Becerra?

El próximo gobernador de California es de ascendencia mexicana.

¿Quiénes son los papás de Xavier Becerra?

Los papás de Xavier Becerra son Maria Teresa Becerra y Manuel Becerra. La familia de su papá tuvo que dejar Estados Unidos porque a su abuelo no le daban trabajo y posteriormente regresó a establecerse.

Xavier Becerra defendió durante toda su campaña el tema los migrantes. “Así que para mí no solo porque soy hijo de herencia mexicana, pero porque sé la importancia de México para California. Vamos a crecer eso, ese enlace y hacer más fuerte esa relación”, dijo el gobernador electo de California.

¿Quiénes son los hijos de Xavier Becerra?

Xavier Becerra tiene tres hijas llamadas Clarisa, Olivia y Natalia, a quien ha dedicado emotivos mensajes en sus redes sociales.

Xavier Becerra acompañado de su esposa y sus hijas ı Foto: IG Xavier Becerra

¿Quién es la esposa de Xavier Becerra?

La esposa de Becerra se llama Carolina Reyes y se dedica a la medicina. Ella es doctora especialista en el área de materno-fetal y además es profesora de medicina en el Centro Médico de UC Davis.

Carolina Reyes, esposa de Xavier Becerra, actualmente ı Foto: IG Xavier Becerra

Te puede interesar: