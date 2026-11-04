Bobby Pulido gana la elección en Texas y llegará al Congreso por el Partido Demócrata

El popular cantante de música Tex-Mex Bobby Pulido conquistó el escaño del Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes.

El cantante de música Tex-Mex, Bobby Pulido, logró una histórica victoria electoral este martes al ganar el escaño del Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata, según las proyecciones de medios estadounidenses.

La victoria del intérprete permitió a la agrupación política arrebatar una demarcación clave que permanecía bajo control de la bancada del Partido Republicano.

Con este resultado en las urnas, el popular artista de música tejana se convirtió en el próximo integrante del Congreso de Estados Unidos al derrotar a la representante republicana Monica De La Cruz. La contienda culminó con el cambio de mando en una de las zonas legislativas más disputadas del territorio texano.

El camino del abanderado demócrata hacia la victoria parlamentaria comenzó al ganar la elección primaria de su instituto político con el 68% de los sufragios emitidos, contienda en la que se enfrentó a la médica Ada Cuellar.

Por su parte, la republicana Monica De La Cruz había avanzado hacia la elección general tras competir sin oposición en la contienda interna de su partido.

El triunfo de Bobby Pulido revirtió la tendencia política establecida en la zona durante las pasadas jornadas electorales.

De La Cruz había recuperado la curul para la causa republicana en el año 2022 y posteriormente consolidó su liderazgo local en 2024, cuando obtuvo su reelección con una ventaja de 14 puntos porcentuales sobre la oposición.

La disputa por el Distrito 15 adquirió especial relevancia nacional debido a la reconfiguración territorial previa. El mapa electoral del distrito fue rediseñado tras el proceso de redistritación encabezado por la mayoría republicana en el estado de Texas, medida con la que se buscaba catalogar la demarcación como un espacio seguro para el bloque conservador.

Sin embargo, a lo largo de la contienda la demarcación se transformó en uno de los distritos más competitivos de todo el país, al quedar catalogado por los analistas en la categoría de “toss-up” ante las posibilidades reales de victoria que proyectaba el Partido Demócrata. Finalmente, el cantante concretó el giro político y llegará al Capitolio en representación de la comunidad texana.

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JVR