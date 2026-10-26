Elecciones intermedias 2026 en Estados Unidos: cuándo son y qué cargos se eligen

Las elecciones intermedias en Estados Unidos de 2026 se realizarán el martes 2 de noviembre.

Además de elegir gobernadores y otros cargos estatales, millones de ciudadanos en Estados Unidos acudirán a las urnas el martes 3 de noviembre de 2026 para renovar los escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado.

Conocidas como elecciones intermedias, durante la jornada se definirá qué partido controlará el Congreso durante la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump, lo que podría limitar o afianzar el margen de maniobra para su agenda política.

Las midterms se realizan cada dos años, justo a la mitad del periodo presidencial de cuatro años en Estados Unidos, y se consideran un barómetro del desempeñó del presidente en turno, así como una prueba de popularidad y aprobación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Carolina del Sur, el 21 de octubre de 2026. ı Foto: AP

¿Qué se elige en las elecciones intermedias de 2026 en EU?

De acuerdo con la U.S. Vote Foundation, en las elecciones intermedias se disputan los 435 asientos de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

En la Cámara de Representantes, sus integrantes son electos para un periodo de dos años y son los encargados de presentar, discutir y aprobar las iniciativas legislativas.

En el Senado de Estados Unidos se disputarán 35 escaños. Los senadores ocupan el cargo durante seis años y la Cámara alta interviene en la aprobación de las iniciativas legislativas, además de ejercer otras facultades constitucionales.

Actualmente, el Partido Republicano conserva el control de ambas cámaras, y los resultados determinarán si lo mantiene o si el Partido Demócrata consigue recuperar terreno y convertirse en un contrapeso para Trump.

Capitolio de los Estados Unidos, sede de la Cámara de Representantes y del Senado. ı Foto: Reuters

La importancia de las midterms radica en que el Congreso podría facilitar o frenar las iniciativas impulsadas por la Casa Blanca durante los dos años restantes de la actual administración republicana, además de mantener bajo escrutinio la actuación del gobierno federal.

Durante las elecciones intermedias también se elegirán gobernadores en 36 estados y en 3 territorios estadounidenses:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Florida

Georgia

Guam

Hawái

Idaho

Illinois

Iowa

Kansas

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Nebraska

Nevada

Nuevo Hampshire

Nuevo México

Nueva York

Islas Marianas del Norte

Ohio

Oklahoma

Oregón

Pensilvania

Rhode Island

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Vermont

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Wisconsin

Wyoming

En total, se prevén 39 elecciones para renovar los ejecutivos locales, además de otras contiendas estatales y locales.

¿Influyen las midterms en las elecciones presidenciales de 2028?

Las midterms también funcionan como un indicador de las posibilidades de los partidos rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2028, pues el desempeño republicano podría influir en la contienda interna para definir al próximo candidato presidencial del partido.

En cambio, un resultado favorable para los demócratas fortalecería su posición política y les permitiría perfilar una estrategia para recuperar la Casa Blanca.

Trump ha llamado a los republicanos a movilizarse como si él mismo estuviera en las boletas, al sostener que votar por sus candidatos representa un respaldo a su gestión. Sin embargo, no puede volver a postularse para un tercer mandato presidencial, por lo que la atención comenzará a centrarse en los posibles aspirantes a sucederlo.

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cehr