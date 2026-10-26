Elecciones intermedias 2026 en Estados Unidos: cuándo son y qué cargos se eligen

Además de elegir gobernadores y otros cargos estatales, millones de ciudadanos en Estados Unidos acudirán a las urnas el martes 3 de noviembre de 2026 para renovar los escaños de la Cámara de Representantes y una parte del Senado.
Conocidas como elecciones intermedias, durante la jornada se definirá qué partido controlará el Congreso durante la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump, lo que podría limitar o afianzar el margen de maniobra para su agenda política.
Las midterms se realizan cada dos años, justo a la mitad del periodo presidencial de cuatro años en Estados Unidos, y se consideran un barómetro del desempeñó del presidente en turno, así como una prueba de popularidad y aprobación.
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¿Qué se elige en las elecciones intermedias de 2026 en EU?
De acuerdo con la U.S. Vote Foundation, en las elecciones intermedias se disputan los 435 asientos de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
En la Cámara de Representantes, sus integrantes son electos para un periodo de dos años y son los encargados de presentar, discutir y aprobar las iniciativas legislativas.
En el Senado de Estados Unidos se disputarán 35 escaños. Los senadores ocupan el cargo durante seis años y la Cámara alta interviene en la aprobación de las iniciativas legislativas, además de ejercer otras facultades constitucionales.
Actualmente, el Partido Republicano conserva el control de ambas cámaras, y los resultados determinarán si lo mantiene o si el Partido Demócrata consigue recuperar terreno y convertirse en un contrapeso para Trump.
La importancia de las midterms radica en que el Congreso podría facilitar o frenar las iniciativas impulsadas por la Casa Blanca durante los dos años restantes de la actual administración republicana, además de mantener bajo escrutinio la actuación del gobierno federal.
Durante las elecciones intermedias también se elegirán gobernadores en 36 estados y en 3 territorios estadounidenses:
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawái
- Idaho
- Illinois
- Iowa
- Kansas
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Nebraska
- Nevada
- Nuevo Hampshire
- Nuevo México
- Nueva York
- Islas Marianas del Norte
- Ohio
- Oklahoma
- Oregón
- Pensilvania
- Rhode Island
- Carolina del Sur
- Dakota del Sur
- Tennessee
- Texas
- Vermont
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos
- Wisconsin
- Wyoming
En total, se prevén 39 elecciones para renovar los ejecutivos locales, además de otras contiendas estatales y locales.
¿Influyen las midterms en las elecciones presidenciales de 2028?
Las midterms también funcionan como un indicador de las posibilidades de los partidos rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2028, pues el desempeño republicano podría influir en la contienda interna para definir al próximo candidato presidencial del partido.
En cambio, un resultado favorable para los demócratas fortalecería su posición política y les permitiría perfilar una estrategia para recuperar la Casa Blanca.
Trump ha llamado a los republicanos a movilizarse como si él mismo estuviera en las boletas, al sostener que votar por sus candidatos representa un respaldo a su gestión. Sin embargo, no puede volver a postularse para un tercer mandato presidencial, por lo que la atención comenzará a centrarse en los posibles aspirantes a sucederlo.
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cehr