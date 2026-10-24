Trump vota por adelantado en Florida rumbo a las elecciones de medio término

A 10 días de la elección del 3 de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este sábado 24 de octubre su voto de manera anticipada en Florida, a pocos días de las elecciones de medio término que se celebrarán el próximo 3 de noviembre en el país.

Trump acudió acompañado por la primera dama, Melania Trump, a una oficina electoral del condado de Palm Beach, en West Palm Beach, donde ambos participaron en la jornada de votación anticipada. El mandatario posteriormente continuó con su agenda política en el estado y tenía previsto participar en un acto de campaña en Georgia.

La jornada de votación anticipada comenzó este sábado en Florida. De acuerdo con el Departamento de Estado del estado, los 67 condados deben ofrecer esta modalidad entre el 24 y el 31 de octubre, aunque algunos pueden habilitar días adicionales.

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La elección general está programada para el martes 3 de noviembre.

A unos días de la jornada electoral del 3 de noviembre en Estados Unidos, el Presidente Donald Trump emitió su voto de manera anticipada en Palm Beach, Florida. pic.twitter.com/BMTxGDg3qH — Juan Pablo de Leo Spínola (@juanpadeleo) October 24, 2026

¿Por qué votó Trump antes del día de la elección?

El voto anticipado permite a los electores registrados emitir su sufragio antes de la jornada electoral. En Florida existen tres opciones para participar en los comicios: votar de manera anticipada, hacerlo por correo o acudir a las urnas el día de la elección.

Antes de acudir al centro de votación, Trump hizo un llamado a los ciudadanos de Florida y Michigan para que aprovecharan las opciones disponibles y emitieran su voto de manera anticipada.

A través de su cuenta en Truth Social, el presidente pidió a los electores acudir a los centros de votación si todavía no habían sufragado y también llamó a quienes contaban con una boleta para votar por correo a entregarla.

Tras emitir su voto, Trump declaró que había votado por candidatos republicanos en Florida, de acuerdo con la agencia Associated Press.

🚨AHORA: El presidente Trump y la primera dama Melania han llegado para VOTAR en West Palm Beach, FL

pic.twitter.com/9lWB9Z7lZJ — Javi🇨🇺 (@JaviXCubaLibre) October 24, 2026

¿Cuándo son las elecciones de medio término en EU?

Las elecciones de medio término se realizarán el 3 de noviembre de 2026. Estos comicios se celebran cada cuatro años, a mitad del periodo presidencial, y contemplan elecciones para distintos cargos federales, estatales y locales.

Trump no aparece como candidato en la boleta presidencial, pero ha intensificado sus actividades de campaña para respaldar a aspirantes republicanos de cara a los comicios.

En Florida, el mandatario ha expresado su respaldo a distintos candidatos republicanos, entre ellos Byron Donalds, quien compite por la gubernatura del estado, y también ha participado en actos para apoyar a otros aspirantes.

El voto de Trump se produce además mientras avanza la participación anticipada en distintos estados. Un análisis de Associated Press reportó que más de 13 millones de votos anticipados o por correo ya habían sido emitidos a nivel nacional tres días antes de la jornada de Florida, aunque las cifras varían entre estados y no permiten determinar por sí mismas qué partido será beneficiado.

En Florida, el proceso de votación anticipada continuará hasta el 31 de octubre, mientras que la elección general tendrá lugar el 3 de noviembre.

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MSL