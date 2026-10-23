Trump deporta a casi un millón de personas

Personal del Ejército de EU vigila la frontera con México en Texas, ayer.

El Gobierno de Donald Trump deportó a unas 980 mil migrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, según un informe del Migration Policy Institute (MPI), elaborado con datos obtenidos mediante solicitudes de información, ante la falta de cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El magnate prometió realizar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, con una meta de un millón de expulsiones al año.

Pese a que los cruces en la frontera con México están en mínimos históricos, 69 por ciento de las deportaciones correspondió a personas interceptadas en esa zona. El 31 por ciento restante, unas 300 mil, fueron inmigrantes detenidos dentro del país, posiblemente después de vivir años en comunidades estadounidenses. Las detenciones en el interior aumentaron hasta representar 39 por ciento de las deportaciones en julio de 2026.

El informe señala que 61 por ciento de los deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sin contar las devoluciones fronterizas, llevaba al menos dos años en el país.

Además, 71 por ciento de quienes tenían dos años o más de residencia nunca había sido condenado por un delito. Sólo 20 por ciento de las personas deportadas tenía antecedentes de condenas.