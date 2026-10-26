La dura funa y polémica con Westcol que enfrentó El Komanche antes de morir

Luego de que se diera a conocer la muerte del streamer El Komanche, en redes sociales los usuarios revivieron la polémica que tuvo con Westcol que le trajo una gran funa.

Asimismo, los usuarios, al recordar este turbio episodio de El Komanche, no tardaron en lanzarse contra el colombiano.

¿Qué pasó entre El Komanche y Westcol?

Lo que sucedió es que en septiembre de 2026, El Komanche recibió acusaciones públicas en redes sociales por parte de diversas creadoras de contenido e influencers, como FernandaVaal, quienes lo señalaban por conductas inapropiadas y presunto acoso.

Y sobre el tema Westcol publicó un tuit el 26 de septiembre en el que señalaba que había visto las pruebas que las creadoras le habían mostrado y les sugería ir a denunciar: “No es por nada muchachos pero esto destapó un tema muy delicado. Varias streamers de verdad tienen pruebas y cosas muy fuertes, algunas me han escrito mostrándome todo tipo de 🤢🤮 muy fuertes, no sé cómo llega a pasar esto peroooo.. Mi consejo es que busquen ayuda real fuera del internet y denuncien en fiscalía".

Esta publicación fue reposteada por FernandaVaal y agregó: “No tengan miedo”.

Mensaje de Westcol y FernandaVaal sobre las acusaciones a Komanche ı Foto: Redes sociales

La publicación de Westcol generó mucha polémica y dividió opiniones, usuarios que defendieron al salvadoreño publicaron mensajes en el posteo del colombiano y él les respondió que el iceberg era más grande.

Westcol respondió a usuarios que defendieron a Komanche ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, El Komanche salió a defenderse en las redes sociales y él publicó las capturas de pantalla de las conversaciones.

Posteriormente, el 26 de septiembre Westcol hizo un live para aclarar las publicaciones que hizo en X sobre Komanche.

En esta transmisión contó que FernandaVaal lo contactó diciéndole que Komanche había abusado de ella y él dijo que ella estaba mal y que le sugirió ir a las autoridades si ella se sentía abusada.

Westcol dijo que él no era nadie para acusar a Komanche o a otras personas, pero que él se sentía mal porque había muchas mujeres que le mandaban mensajes y pruebas y que él se sentía triste o mal por no ayudarlas, que hasta se sentía cómplice, así que propuso poner sus abogados en caso de que fuera cierto.

Westcol comentó que era consiente de que Komanche publicó sus capturas de pantalla y sobre el caso de FernandaVaal dijo que él vio la conversación y que a él le parecía que había consentimiento.

“Ella es una de las que más me ha escrito, como yo vi las screenshots yo realmente lo ignoré porque yo dije: ‘al final hay consentimiento en esas screenshot. Hay unas screenshots donde parece que ella estuviera hablando con Comanche, al final hay consentimiento ahí”; dijo Westcol en la transmisión.

Acusan a Westcol de fomentar la funa contra Komanche

Los usuarios que revivieron este clip se lanzaron contra Westcol y aseguraron que aunque después rectificó su postura él contribuyó. la funa de Komanche.

“Que rectificara no exime su culpa, en un inicio fue juez y verdugo sin conocer la otra parte. Reconocer y rectificar está bien pero fue motivo del odio hacia el, por más que rectifique después el daño ya estaba hecho”, “Fue hasta que comanche salio con las capturas al principio el estaba dispuesto asta a ponerle abogado a la Fernanda”, " Hace un mes lo estabas condenando (sin conocer su versión) y sales con esto", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

La madrugada de este 26 de octubre, Westcol emitió sus condolencias por la muerte de Komanche.

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