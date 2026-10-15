La atleta e influencer surcoreana Yoo Ji-won, de 25 años, falleció mientras participaba en la media maratón Seoul Race 2026. La joven estaba corriendo cuando sufrió una emergencia médica a alrededor de 500 metros de la meta, frente a la vista de cientos de personas.

Personal de emergencia la atendió en el lugar y la trasladó a un hospital, sin embargo, los médicos no lograron salvarle la vida. Sus seguidores y amigos han expresado consternación por su inesperado fallecimiento.

‎Muere la influencer coreana Yoo Ji-won tras colapsar en un maratón en Seúl

La deportista y creadora de contenido Yoo Ji-won se encontraba corriendo el tramo final de la competencia Seoul Race 2026, el 11 de octubre de 2026, cuando sufrió un colapso. La prueba cubría una distancia de 21.097 kilómetros y la joven se encontraba en el kilómetro 20.6 al momento de la emergencia. Sólo le faltaban unos 500 metros para cruzar la línea de meta.

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La organización de la Seoul Race informó el fallecimiento de una participante a través de un comunicado publicado en Instagram, aunque no mencionó el nombre de la influencer, pero sus amigos confirmaron que se trató de ella.

El comité organizador expresó sus condolencias a los familiares de la joven y manifestó su apoyo a los corredores afectados por lo ocurrido. Además, la organización anunció una revisión de las circunstancias del incidente.

Yoo Ji-won, influencer coreana ı Foto: IG mta1n_0ne

La noticia generó conmoción entre corredores y seguidores de la creadora de contenido Yoo Ji-won. Bummy, amigo de la influencer y también aficionado al running, compartió un emotivo mensaje para despedirla.

El joven relató que durante el maratón observó que varias personas se concentraban alrededor de una corredora, aunque nunca imaginó que se trataba de su amiga. Una vez que supo de la gravedad de la situación, Bummy dijo que acudió al hospital con la esperanza de verla una última vez.

En su mensaje escribió: “Me duele muchísimo no haber podido estar a tu lado hasta el final. Lo siento de verdad”.

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