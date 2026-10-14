William Chapman, un joven exactor infantil de 24 años, falleció después de que un tigre lo atacara dentro del Yorkshire Wildlife Park, en Inglaterra.
El caso generó gran impacto en Reino Unido y a nivel mundial pues se difundieron videos que muestran los momentos previos al incidente y las circunstancias que rodearon la tragedia.
Así fue el momento en que el actor William Chapman murió en un ataque de tigre
De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, el incidente ocurrió el pasado sábado cuando William Chapman ingresó al recinto donde se encontraba uno de los tigres de Amur del parque Yorkshire Wildlife Park.
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La policía recibió una alerta poco después de las 13:30 horas del sábado 10 de octubre de 2026, y movilizó equipos de emergencia para atender la situación. En redes sociales circula un clip que grabó el actor al entrar al hábitat; Chapman también le habría pedido a una mujer que lo filmara.
Las investigaciones indican que William Chapman accedió a la atracción conocida como “Land of the Tigers”, una pasarela elevada de 300 metros desde la que los visitantes observan a los animales. Por causas que aún investigan las autoridades, el actor saltó al interior del recinto, donde el felino le hizo heridas mortales.
Testigos señalaron que el joven se sentó a rezar antes de que el tigre lo atacara.
Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, las autoridades confirmaron el fallecimiento de William Chapman en el lugar. El parque informó que el tigre involucrado, llamado Altai, permanecerá en su recinto y no será sacrificado.
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