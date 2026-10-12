Muere RJ Mitte, a los 34 años; famoso por ser el hijo de Walter White en Breaking Bad

El actor RJ Mitte que interpretó al hijo de Walter White en la exitosa serie de televisión Breaking Bad murió a los 34 años de edad este lunes 12 de octubre, de acuerdo con varios reportes.

La información señala que el histrión falleció en Texas y las autoridades aún están investigando todo lo relacionado con su fallecimiento.

¿De qué murió RJ Mitte de Breaking Bad?

Según los medios, el actor que dio vida a Walter White Junior murió porque se suicidó, sin embargo, se desconocen los detalles que hay detrás de su fallecimiento ni los motivos que habrían llevado a quitarse la vida. Se espera que en los próximos días se revele más información.

¿Quién era RJ Mitte de Breaking Bad?

El nombre real del actor RJ Mitte es Roy Frank “RJ” Mitte III. Nació el 21 de agosto de 1992 . Fue adoptado poco después de nacer por Roy Frank Mitte Jr. y Dyna Mitte, quienes se separaron más tarde.

El actor nació por una cesárea de emergencia y sufrió privación de oxígeno al nacer, lo que provocó daño cerebral permanente.

A los tres años le diagnosticaron parálisis cerebral. Usó férulas y muletas durante gran parte de su infancia, pero gracias al deporte y el ejercicio dejó de necesitar ayudas para caminar en la adolescencia.

Tras la separación de sus padres, fue criado principalmente por su madre; cuando ella quedó paralizada, él asumió responsabilidades familiares importantes desde los 13 años, incluyendo el sostenimiento económico de ella y de su hermana menor.

En 2006 se mudó a Los Ángeles con su familia para apoyar la carrera de su hermana menor, Lacianne Carriere. Comenzó a tomar clases de actuación y realizó papeles menores y de extra, entre ellos en Hannah Montana.

Su gran oportunidad llegó con el papel de Walter “Flynn” White Jr., el hijo con parálisis cerebral de Walter White, en la serie de AMC Breaking Bad, donde participó en las cinco temporadas. El personaje se basó en parte en su propia experiencia y le dio reconocimiento internacional.

Posteriormente participó en la serie Switched at Birth (2014), en la serie animada de Netflix The Guardians of Justice (2022) y en películas como Who’s Driving Doug, Time Share (2018), Standing Up for Sunny (2019), The Oak Room (2020) y Triumph (2021), esta última como productor ejecutivo.

Fue un activo defensor de los derechos de las personas con discapacidad: portavoz del Screen Actors Guild para actores con discapacidad, embajador de United Cerebral Palsy y presidente de The Mitte Foundation.

En 2013 recibió el premio SAG-AFTRA Harold Russell. También realizó modelaje (incluyendo para Gap y Vivienne Westwood) y presentaciones relacionadas con los Juegos Paralímpicos.

Desde 2018 mantuvo una relación con Kennedy Suarez, con quien se comprometió en 2025. RJ Mitte falleció el 12 de octubre de 2026 en Brownsville, Texas, a los 34 años. Sus representantes destacaron su legado como actor, filántropo y defensor apasionado de los derechos de las personas con discapacidad.

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