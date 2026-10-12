¿De qué murió Gabriel Prieto, actor chileno?

Gabriel Prieto, reconocido actor chileno, murió a los 65 años de edad, de acuerdo con lo que confirmó la cuenta oficial de Chile Actores. El fallecimiento ocurrió en las últimas horas y causó el luto en la comunidad artística del país latino.

“Con profunda tristeza y dolor lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo”, escribió la organización de actores chilenos, quienes destacaron su labor en apoyo al gremio con sus apariciones en teatro, televisión y sus años de enseñanza en la Universidad Católica.

En ese sentido, aseguraron: “Gabriel Prieto pasará a la historia como uno de los fundadores de la compañía Teatro Aparte, un espacio que ha sido un aporte esencial para la escena artística chilena”.

¿De qué murió Gabriel Prieto?

Gabriel Pireto falleció a los 65 años este domingo 11 de octubre de 2026 tras arrastrar una larga y compleja falla multisistémica y secuelas de salud derivadas de un grave contagio de COVID-19 que contrajo en septiembre de 2022.

Debido a esta enfermedad, le famoso estuvo un mes en coma inducido y largos meses internado, pero había conseguido estabilizarse. Tras esto, atravesó un largo y complicado proceso de rehabilitación, que incluyó la recuperación de la mayoría de su masa muscular.

El histrión nació el 2 de febrero de 1961 en Santiago. Estudió actuación en la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 1983-1985, donde posteriormente ejercería docencia teatral durante veintiocho años.

Fue uno de los fundadores de la compañía Teatro Aparte, donde junto a Rodrigo Bastidas, Elena Muñoz y Magdalena Max-Neef escribieron y montaron varias obras teatrales, entre ellas ¿Quién me escondió los zapatos negros?, De 1 a 10 ¿cuánto me quieres? e Hijos de su madre.

En televisión, obtuvo relevancia con roles de reparto en diversas series y telenovelas de género comedia de situaciones. Algunos de sus proyectos más recordados son Los Títeres, Loca Piel, Brujas, Dama y Obrero y Te doy la vida. También estuvo en Loco por ti, La Nany, Casado con Hijos, entre otras.

Sobre su vida privada, Gabriel Prieto estuvo casado con la actriz Andrea Zuckermann Echagüe, con quien tuvo un hijo llamado Vicente Prieto.

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