Pelea de Kunno vs Julio Camejo en La Granja VIP ¿Hubo agresión física que amerita expulsión?

Así fue la pelea de Kunno y Julio Camejo en La Granja VIP

La Granja VIP se puso intensa la mañana del lunes 12 de octubre porque Kunno y Julio Camejo tuvieron una intensa pelea que terminó en presuntamente unos empujones que podrían ser expulsión para uno de los participantes del reality show.

Las diferencias entre Kunno y Julio comenzaron desde que el cubano marcó su raya con el equipo del influencer por sus fricciones con Azalia.

Kunno le echó tierra y nominó a Julio Camejo, pues el equipo del creador de contenido se puso de acuerdo para mandarlo a la eliminación.

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Ahora esas diferencias subieron de nivel y todo terminó en una fuerte discusión en la que al parecer se habla de que uno agredió al otro.

Así fue la pelea de Kunno y Julio Camejo en La Granja VIP

Todo sucedió cuando estaban desayunando los granjeros y los peones, cuando ellos dos comenzaron a discutir. Julio estaba frente a la mesa del comedor y Kunno estaba sentado en ella con sus compañeros desayunando.

La discusión empezó a subir de nivel cuando Julio se empezó a burlar de Kunno porque ha amenazado con irse de la Granja, mientras que el influencer le señaló que todo lo que critica Julio de sus compañeros es con lo que realmente se identifica.

Julio le empezó a decir a Kunno “pocos huev...” lo que encendió aún más los ánimos y el tiktoker se levantó enojado y fue a encarar al actor.

Cuando los demás habitantes vieron esta acción corrieron a intervenir, Niurka y Fernando eran los que estaban más cerca así que no dudaron en interponerse para evitar que el pleito escalara más, hasta La Bebeshita llegó.

¿Kunno empujó a Julio Camejo?

Si bien la cámara no captó de cerca el momento se puede observar un empujón de Kunno a Julio.

Niurka fue la primera que alzó la voz y afirmó que eso ya fue contacto físico y que eso está totalmente prohibido en el programa y amerita expulsión directa.

Fans piden expulsión para Kunno por empujar a Julio Camejo ı Foto: Redes sociales

La vedette se llevó a Julio para hablar con él y le dijo que aunque él no lo hubiera visto así eso se trataba de una agresión física y tuvo que hacer la señal que ellos tienen para pedir ayuda.

Por otra parte, los fans del programa afirman que sí hubo contacto físico y que Kunno sí empujó a Julio Camejo. Sin embargo, este momento dividió opiniones, ya que el fandom de Kunno apoyó lo que hizo el influencer y atacaron a Camejo, mientras que otros usuarios exhibieron que Julio fue agredido por el tiktoker.

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