¿Quién es Susana Pérez, la mamá de Kunno?

Kunno es uno de los influencers más famosos de México, se hizo conocido gracias a sus caminatas en TikTok, después creció y su contenido viral lo llevó a Fashion Week y hasta tener amistades con celebridades como Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Kunno ha mostrado a su familia en las redes sociales en menor medida pero siempre ha contado sobre su familia en las redes sociales.

¿Quién es la mamá de Kunno?

La mamá de Kunno es Susana Pérez, quien lo visitó de sorpresa en La Granja VIP, la señora llegó disfrazada de espantapájaros y para que el influencer pudiera tocarla tuvo que aceptar 2 puntos de nominación en su contra.

Susana Pérez crió sola a sus tres hijos que son Karen, Kunno y Kristopher, después de divorciarse hace aproximadamente 15 años.

La mamá de Kunno entro a la granja para visitarlo#GranjaVIP pic.twitter.com/1V5lerRyUQ — Mr Sour Candy 🍬. (@MrDiegoPerez11) October 5, 2026

Aunque el padre aportó apoyo económico mientras pudo, se desobligó en cuanto a la presencia y la crianza, por lo que ella siempre estuvo al frente de la familia.

Kunno ha reconocido públicamente que es quien es gracias a ella: heredó su estilo, sencillez y buenos sentimientos, y la considera su ídolo. Ella misma lo describe como muy sensible y resiliente, y admite que lo apoya en casi todo, aunque a veces no esté de acuerdo, porque valora que tenga la libertad de equivocarse y aprender.

La señora también lo fue a ver a La Casa de los Famosos cuando el influencer participó en la edición de Telemundo, en donde también tuvieron un emotivo encuentro.

Susana es la responsable del nombre artístico de su hijo: fan del actor Kuno Becker, decidió ponerle Kunno, con doble “n” para que no fuera una copia exacta. Kunno la ha llamado públicamente su “mujer maravilla” y ha reiterado en varias ocasiones el orgullo y el apoyo incondicional que siente por ella.

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