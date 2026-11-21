Fanáticos de Twenty One Pilots en el Corona Capital, el 21 de noviembre de 2026.

Twenty One Pilots ha acaparado la atención de los asistentes esta segunda jornada del Corona Capital, donde cerrarán este 21 de noviembre en el escenario principal.

Desde las primeras horas, los atuendos en color rojo con negro y los gorros del mismo tono comenzaron a pintar el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los colores y gorros son referencia directa a su último disco, Breach, con el que la banda cierra su etapa conceptual antecedida por los discos Clancy (2024) y Blurryface (2015), antes de darse una pausa en los escenarios. De ahí la importancia de su show de esta noche.

Fanáticos de Twenty One Pilots en el Corona Capital, el 21 de noviembre de 2026. ı Foto: Jesús Contreras / La Razón de México

Los looks con sotanas y cintas de Clancy también destacan en cada uno de los rincones para rendirle homenaje a la formación.

Si el viernes pasado gran parte de los atuendos y afiches eran sobre Gorillaz, este sábado el Corona Capital está dedicado a la agrupación estadounidense.

Hay fanáticos que desde temprano no se despegan del escenario principal para estar en primera fila y vivir esa despedida temporal.

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cehr