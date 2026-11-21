Durante la presentación de Gorillaz en el Corona Capital 2026, el viernes por la noche, el cantante Damon Albarn sorprendió al público al dedicar unos minutos para hablar sobre México y la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El líder de la banda británica se viralizó de inmediato en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron elogios para la mandataria federal y otros se pronunciaron en contra de ella.

¿Qué dijo Damon Albarn de Gorillaz de la Presidenta Claudia Sheinbaum? Su comentario sorprendió en el Corona Capital

Desde el escenario principal del Corona Capital, Damon Albarn expresó su admiración por México y destacó una acción de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Voy a decir esto una sola vez esta noche. Pero me encanta México porque tienen un espíritu revolucionario aquí, es un país inspirador y saben, no sé mucho sobre su presidenta, pero el hecho de que haya viajado en clase económica para mí es algo realmente importante… es una declaración, los saludo a todos, los amo”, comentó el cantante británico ante miles de asistentes.

Damon Albarn de Gorillaz hizo referencia al viaje que la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó hace unos días a Shenzhen, China, para participar en la cumbre APEC 2026. La mandataria viajó en un vuelo comercial y en clase económica, una decisión que llamó la atención de medios internacionales y usuarios de redes sociales en China, donde su traslado también se volvió viral.

El comentario del vocalista de Gorillaz, se difundió rápidamente en redes sociales, donde las reacciones se dividieron. Algunos internautas respaldaron a la Presidenta y celebraron el gesto que destacó Damon Albarn. Otros señalaron contradicciones entre ese mensaje de austeridad y diversas decisiones o posturas asociadas a Morena, partido al que pertenece la mandataria.

Otros famosos que han elogiado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Otras figuras del cine y la música también han destacado el trabajo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La actriz Meryl Streep dijo: “México ha dejado atrás a EU con una Presidenta que es ejemplo para todas las niñas”. Mientras que la intérprete Viola Davis reconoció el apoyo de bomberos mexicanos en Texas, durante los incendios que arrasaron con hectáreas de flora y casas.

Jamie Lee Curtis también fue otra actriz que mostró su entusiasmo por ver a una mujer gobernar a la nación. Y la cantante Billie Eilish agradeció la solidaridad internacional de la mandataria al enviar ayuda ante las inundaciones.

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