La presidenta Claudia Sheinbaum concluyó el primer día de actividades en Shenzhen, China, con un encuentro con su homólogo de China, Xi Jinping. Además de la relevancia del momento para las relaciones entre nuestro país y el gigante asiático, este quedó marcado por una petición particular: la mandataria mexicana pidió un oso panda.

El momento causó curiosidad y provocó reacciones en redes sociales. Además, también alentó dudas, pues este tipo de peticiones no son comunes en reuniones de alto nivel.

Pero detrás de la petición de México a China por un oso panda hay varios motivos de gran relevancia y aquí te los contamos.

🇲🇽🇨🇳 Sheinbaum y Xi Jinping acordaron impulsar una “nueva era de cooperación” entre México y China en comercio, salud, ciencia e industria.https://t.co/Dcpdybcoft — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 17, 2026

Pedí un panda a Xi Jinping, la curiosa petición de Claudia Sheinbaum

Entrevistada por los medios de comunicación al terminar su reunión con Xi Jinping, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó los puntos principales de este encuentro y qué se abordó en el mismo.

Además de temas relacionados con la colaboración entre ambos países en áreas estratégicas, Sheinbaum Pardo contó que hizo una petición especial a su homólogo del gigante asiático: un oso panda.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping. ı Foto: Cuartoscuro

La mandataria mexicana explicó que la petición del ejemplar del animal sería un acto simbólico por los 55 años del establecimiento de relaciones entre México y China.

“Hablamos de avanzar en temas de turismo, le pedimos también un panda para el Zoológico de Chapultepec, como parte de esta relación”, explicó Sheinbaum Pardo.

No obstante, es importante recordar que, desde finales del siglo pasado, China cambió sus políticas de conservación de animales, y ya no entrega ejemplares en donación, sino que los presta.

Por lo anterior, si China acepta la petición de Claudia Sheinbaum, probablemente le entregaría un ejemplar de este animal en préstamo.

Xin Xin: el importante panda en Chapultepec

México y China mantienen un importante lazo a partir, precisamente, de un oso panda: Xin Xin, quien vive en el Zoológico de Chapultepec.

Xin Xin nació el 1 de julio de 1990 en dicho Zoológico, en la Ciudad de México, y es importante porque es la única panda gigante en todo el planeta que no pertenece a la República Popular China.

¡Feliz cumpleaños🎂, querida Xin Xin! 🐼🎉



Celebramos los 36 años de Xin Xin y el Aniversario 103 del Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec en el Zoológico de Chapultepec.



Con su carisma, Xin Xin ha conquistado el corazón de generaciones de mexicanos y se ha… pic.twitter.com/LrNj9dww2s — Embajada de China en México (@EmbChinaMex) July 6, 2026

La icónica panda de Chapultepec es nieta de Pepe y Ying Ying, una pareja de pandas que el gobierno chino regaló a México en 1975, como un gesto diplomático tras el establecimiento de relaciones bilaterales.

De esta pareja nació Tohui, quien fue unido a Chia Chia, de donde nació Xin Xin en 1990.

Xin Xin ya tiene 36 años, lo que la convierte en una de las pandas más longevas, aunque también abre la probabilidad a que, tristemente, Chapultepec se despida de ella pronto.

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