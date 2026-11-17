En enlace remoto hacia Palacio Nacional, la mandataria mexicana calificó como "muy productiva" su agenda diplomática y económica en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

A través de un enlace desde Shenzhen, China, a Palacio Nacional, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que ha sido muy productiva su gira de trabajo con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

“Ha sido muy productiva y les agradecemos a todos que han estado pendientes de la visita”, destacó la Jefa del Ejecutivo Federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participa en la APEC CEO Summit 2026 en Shenzhen, China, donde presentó los ejes del Plan México ante líderes empresariales. ı Foto: Presidencia

Informó que durante su segundo día de actividades participó en la APEC CEO Summit 2026, donde habló sobre el Plan México, la inversión en generación eléctrica y en distribución de energía, así como de la disminución de la pobreza con la salida de más de 17 millones de personas de esta condición gracias al modelo económico de la Cuarta Transformación.

Rosa Icela Rodríguez encabezó la Conferencia del Pueblo; presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum, en enlace. ı Foto: Presidencia

Destacó que durante su reunión bilateral con el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, se abordó la importancia de la relación México-China, particularmente en el desarrollo tecnológico, científico, turismo y en otras áreas fundamentales para ambas naciones.

🇲🇽🌏 Sheinbaum calificó como productiva su gira por China, donde presentó el Plan México y sostuvo reuniones con líderes de China y Canadá. Este miércoles se reunirá con Donald Trump y el presidente de Vietnam.https://t.co/00b5zFALz0 #ClaudiaSheinbaum #APEC #China #México pic.twitter.com/NRKh0E2QcY — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 17, 2026

Mientras que, en su encuentro con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, conversaron sobre el aumento del comercio entre México y Canadá, el crecimiento de las inversiones como parte del Plan de Acción 2025-2028, así como de las nuevas oportunidades que hay entre ambos países.

Claudia Sheinbaum adelantó que este miércoles 18 de noviembre se reunirá con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Vietnam, Tô Lâm. ı Foto: Presidencia

La Presidenta de México adelantó que, para su tercer día de actividades en Shenzhen, China, sostendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y de Vietnam, Tô Lâm; además de que visitará un hospital inteligente y continuará con su presencia en la APEC 2026.

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