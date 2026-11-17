Terry Cole, titular de la DEA, el pasado el 23 de junio en Washington.

Terrance “Terry” Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) amagó con exponer vínculos entre criminales y políticos mexicanos que permiten su operación, pues, acusó, “la corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles”.

A través de un breve mensaje en la red social X, “Terry” Cole reiteró su postura de que diversos actores políticos mexicanos permiten las operaciones del crimen organizado, y reiteró el compromiso de la institución por “exponer” este vínculo.

“La corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles que amenazan a nuestras comunidades”, escribió “Terry” Cole.

“[La DEA] sigue comprometida con exponer el vínculo entre las organizaciones terroristas extranjeras letales y los actores políticos corruptos para proteger las vidas de los estadounidenses”, abundó el titular de la Administración.

Corruption in Mexico is fueling the cartel networks that threaten our communities.

@DEAHQ remains committed to exposing the nexus between deadly foreign terrorist organizations and corrupt political actors to protect American lives.



We are not backing down.

#HSTF #DEA… — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 17, 2026

No es la primera vez que “Terry” Cole se refiere a la supuesta complicidad entre políticos y figuras de poder en México y el crimen organizado.

Políticos corruptos “están en la lista”, había advertido Cole

En agosto, “Terry” Cole había hecho un amago similar, al advertir que, en la lucha de Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico, se había identificado a los políticos mexicanos que permitían la actuación de los cárteles, quienes ya estaban “en la lista” de acciones a tomar.

En entrevista para la cadena N+ Univisión, Cole aseguró que, como parte del trabajo de autoridades estadounidenses en el combate a los cárteles, se había identificado a “oficiales [mexicanos] de alto nivel trabajando directamente con los cárteles”. Dijo que ellos ya fueron puestos sobre aviso y “están en la lista”.

¿Después de "El Chapo" siguen "Los Chapitos"? Terry Cole, administrador de la DEA, habla al respecto.



Puedes ver la entrevista completa en ViX y nuestro canal de YouTube. Cada domingo estrenamos episodio de #EstaSemana, el nuevo programa de @iliacalderon en N+ Univision. pic.twitter.com/odo0UfbRRR — N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 23, 2026

El titular de la DEA explicó que los nombres de los funcionarios “corruptos” fueron dados a conocer gracias a un trabajo con el Departamento de Justicia, que le presentó una acusación clasificada donde se les menciona.

Vamos por los cárteles, estén en México, Colombia o donde sea, dijo Cole

En el mismo sentido, la semana pasada, el director de la DEA advirtió que Estados Unidos seguirá persiguiendo a los cárteles, estén en donde estén radicados, incluido México.

🔵El director de la DEA, Terrance Cole, advirtió que la agencia continuará persiguiendo a integrantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico fuera de Estados Unidos, incluidos México, Colombia y Centroamérica.



“Ya sea que estén en Colombia, México o Centroamérica, la DEA… pic.twitter.com/EGVy4eG3hN — Azucena Uresti (@azucenau) October 20, 2026

“Es importante recordar que este es un enfoque de arriba hacia abajo, que pone a Estados Unidos primero. Así que, ya sea que estén en Colombia, México, Centroamérica, la DEA los va a perseguir [a los cárteles del narcotráfico]”, dijo, en una conferencia de prensa.

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