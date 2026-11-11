DEA advierte que seguirá persiguiendo a los cárteles del narcotráfico: ‘Estén en México o donde sea…’

Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés).

El titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, advirtió que seguirá persiguiendo a los integrantes de organizaciones del narcotráfico, estén en donde estén, incluido México.

A través de un mensaje difundido este miércoles, Terrance Cole aseguró que seguirá trabajando en favor de proteger a los ciudadanos estadounidenses bajo el “estado de derecho”, por lo que “perseguirá” a los integrantes de estos grupos criminales, considerados terroristas por el Gobierno estadounidense, estén en donde estén.

🔵El director de la DEA, Terrance Cole, advirtió que la agencia continuará persiguiendo a integrantes de organizaciones dedicadas al narcotráfico fuera de Estados Unidos, incluidos México, Colombia y Centroamérica.



“Ya sea que estén en Colombia, México o Centroamérica, la DEA… pic.twitter.com/EGVy4eG3hN — Azucena Uresti (@azucenau) October 20, 2026

“Es importante recordar que este es un enfoque de arriba hacia abajo, que pone a Estados Unidos primero. Así que, ya sea que estén en Colombia, México, Centroamérica, la DEA los va a perseguir [a los cárteles del narcotráfico]”, expresó Terrance Cole.

“Estamos aquí para proteger a nuestros ciudadanos bajo el estado de derecho que ha sido establecido en nuestra Constitución, y lo decimos sin titubeos”, abundó.

En un mensaje aparte, el director de la DEA destacó que esta institución está “aplicando todo el peso de la ley contra los narco-terroristas que continúan envenenando a Estados Unidos”, y destacó que el combate contra estos grupos seguirá “inquebrantable”, en colaboración con diversos socios.

DEA is bringing the full force of our law enforcement mission against the narco-terrorists who continue to poison America and threaten our communities.



We remain unwavering in our commitment to working alongside our state, local, federal, and Tribal partners to protect our… — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 11, 2026

“Seguimos inquebrantables en nuestro compromiso de trabajar junto a nuestros socios estatales, locales, federales y tribales para proteger a nuestros ciudadanos, defender nuestra patria y salvaguardar nuestra seguridad nacional”, escribió Cole en un mensaje en la red social X.

Reunión con SSPC fue para intercambio rutinario de información

Los mensajes de Terrance Cole ocurren un día después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), Omar García Harfuch, dio más detalles de la reunión que sostuvo con Cole.

Durante la conferencia presidencial del martes, García Harfuch fue cuestionado sobre si la reunión con Terrance Cole respondió a algún motivo especial o incluyó alguna petición del Gobierno de Estados Unidos al Gobierno de México.

Omar García Harfuch se reunió con el director de la DEA para abordar el intercambio de información, los objetivos prioritarios y las estrategias contra el tráfico de armas hacia México y de drogas hacia Estados Unidoshttps://t.co/CwxcFeQM5e — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 10, 2026

En ambos casos, García Harfuch respondió negativamente, y explicó que esta reunión era meramente para intercambiar información.

“Principalmente se revisaron extradiciones de los dos países, que nosotros necesitamos y que ellos han solicitado y continuar con las investigaciones como las que se han llevado a cabo”, explicó Omar García Harfuch.

“Es un intercambio de información periódico, nada específico, nada extraordinario”, abundó.

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