Sin peticiones ni ‘nada extraordinario’ en reunión SSPC - DEA, aclara Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, durante la Conferencia del Pueblo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró que, durante la reunión que sostuvo con el titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, no hubo peticiones ni “nada extraordinario”, sino que fue un encuentro rutinario para exponer avances.

Cuestionado sobre la reunión que sostuvo ayer con el titular de la DEA, el secretario de Seguridad aclaró que ésta no fue por algún motivo en específico, sino únicamente para revisar los resultados de la colaboración bilateral entre Estados Unidos y México.

Omar García Harfuch se reunió con el director de la DEA para abordar el intercambio de información, los objetivos prioritarios y las estrategias contra el tráfico de armas hacia México y de drogas hacia Estados Unidoshttps://t.co/CwxcFeQM5e — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 10, 2026

Cole y Harfuch revisaron extradiciones e intercambio de información, aclara

Entre los temas abordados durante la reunión, explicó García Harfuch, estuvieron las extradiciones solicitadas tanto por Estados Unidos como por México, así como los intercambios de información.

“Principalmente se revisaron extradiciones de los dos países, que nosotros necesitamos y que ellos han solicitado y continuar con las investigaciones como las que se han llevado a cabo”, explicó Omar García Harfuch.

Terry Cole, titular de la DEA, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

“En realidad lo que hacemos es revisar, de la última vez que nos vimos, cuántos resultados ha habido, cuánta información nos ha compartido de EU para acá y cuánta les hemos compartido de aquí para allá”, abundó el titular de la SSPC.

Cuestionado sobre si Terrance Cole hizo una solicitud especial en materia de seguridad al Gobierno de México, García Harfuch respondió negativamente.

“Es un intercambio de información periódico, nada específico, nada extraordinario”, abundó.

Finalmente, sobre la temporalidad de la reunión con el titular de la DEA, García Harfuch aclaró que esta ya estaba programada desde hace tiempo, y que no solo se reúnen con esta dependencia, sino también con otras como el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Especial

“Son reuniones que se programan desde tiempo antes. Son reuniones periódicas que ocurren cada tres o cuatro meses y no solamente son con la DEA, también con el FBI y con distintas agencias. La siguiente [con la DEA] ya estaba programada desde hace tres meses”, abundó García Harfuch.

Van más de 74 mil detenidos en presente administración, destaca SSPC

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, Omar García Harfuch informó que van más de 74 mil personas detenidas por delitos de alto impacto en la presente administración.

Asimismo, destacó que han sido aseguradas 37 mil 625 armas de fuego, 588.6 toneladas de drogas y han sido desmantelados dos mil 841 laboratorios clandestinos.

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