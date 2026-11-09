Harfuch se reúne con director de la DEA; revisan intercambio de información y objetivos prioritarios

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, y el director de la DEA, Terrance Cole, el 9 de noviembre de 2026.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sostuvo una reunión de trabajo con el director de la DEA, Terrance Cole, para revisar asuntos en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

Ambos funcionarios abordaron el intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses sobre organizaciones criminales, investigaciones financieras, seguimiento a “asuntos de extradición”.

Durante el encuentro también revisaron las acciones para detener de objetivos prioritarios, así como el combate al tráfico de armas hacia México y las medidas para frenar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

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“Estos trabajos se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad y se desarrollan con apego a la legislación de ambos países. Las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias”, apuntó García Harfuch.

Al respecto, señaló que la coordinación con las autoridades estadounidenses responde a los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida; respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

“Como parte del Gabinete de Seguridad, continuaremos fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la cooperación internacional para reducir la violencia, combatir la impunidad, debilitar las estructuras criminales y proteger a la población”, sostuvo el titular de la SSPC.

Como parte de la colaboración y coordinación con el Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, y con base en los cuatro principios de respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida; respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 9, 2026

Omar García Harfuch se ha reunido anteriormente con director de la DEA

El pasado 16 de marzo, Omar García Harfuch viajó a Washington D. C., donde sostuvo una reunión con Terrance Cole en la sede de la DEA.

En esa ocasión, dialogaron sobre la cooperación bilateral para combatir el tráfico de drogas, frenar el ingreso ilegal de armas a territorio mexicano y reducir la violencia mediante la detención de objetivos prioritarios.

En Washington DC asistí en representación del Gabinete de Seguridad para dialogar con el Director de @DEAHQ Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la… https://t.co/5ZLKZZI8RF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 16, 2026

Posteriormente, el 18 de agosto, ambos funcionarios participaron en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, en Buenos Aires, Argentina.

Durante el encuentro, el director de la DEA consideró a Omar García Harfuch un “socio de confianza y un amigo de los Estados Unidos”.

La DEA difundió el 27 de agosto una entrevista entre los funcionarios, en la que Cole reveló que también había viajado a la Ciudad de México para reunirse con García Harfuch, quien último acudió en dos ocasiones a las oficinas centrales de la agencia estadounidense.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y el director de la DEA. ı Foto: Captura de video

Aunque el director no precisó cuándo ocurrieron esas visitas adicionales, confirmó que ambos mantenían comunicación diaria para compartir información relacionada con el combate a las organizaciones delictivas y las investigaciones de interés común.

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cehr