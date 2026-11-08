Alcalde de Rio Bravo fue hallado por Gabinete de Seguridad federal: Omar García Harfuch

El Presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, informó Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

En un mensaje en redes sociales, Omar García Harfuch informó que la localización del alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado fue en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

“Este resultado es producto del trabajo conjunto de la Defensa, Secretaria de Marina, Fiscalía General de la República y Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como del intercambio de información y la coordinación operativa con las autoridades de las cuatro entidades”, escribió Omar García Harfuch.

Omar García Harfuch también agradeció a los gobernadores de las cuatro entidades por su apoyo y colaboración en las acciones de búsqueda y localización y su colaboración permanente, con el Gabinete de Seguridad.

En la víspera se informó que un viaje familiar que tenía como destino Real de Catorce terminó en un episodio de violencia en territorio zacatecano, luego de que Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y sus acompañantes fueron interceptados por hombres armados que viajaban en varias camionetas cuando circulaban por la carretera San Tiburcio–Vanegas, dentro del estado de Zacatecas.

De acuerdo con el relato de una de las personas que viajaba con el alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado, los sujetos les cerraron el paso, los despojaron de sus pertenencias y privaron de la libertad a dos personas, a quienes se llevaron con rumbo desconocido, mientras que el resto de los ocupantes los dejaron sobre la carretera, sin que pudieran continuar su trayecto.

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México @GabSeguridadMX en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis… pic.twitter.com/vRrR0434Lm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026

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