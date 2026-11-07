Poder Judicial acuerda derogar despidos o sanciones por evaluación; levantan paro

Suprema Corte, OAJ y base sindical acuerdan cambios a proceso de evaluación del desempeño del personal de la carrera judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación acordaron modificar el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, con el propósito de eliminar cualquier disposición que pueda derivar en sanciones o separación del cargo.

Tras los acuerdos alcanzados durante una reunión en el edificio sede de la SCJN, todos los órganos jurisdiccionales Poder del Judicial de la Federación reanudarán sus actividades con normalidad el próximo lunes 9 de noviembre.

Lo anterior, luego de las observaciones e inconformidades manifestadas recientemente por la base trabajadora ante la implementación del proceso de evaluación.

Al centro, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. ı Foto: SCJN

Como resultado del encuentro, en el que participaron representantes de los Comités Ejecutivos Nacionales de los sindicatos de trabajadores, se acordó reformar el Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, AG-POAJ-025/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 5 de noviembre.

Entre los cambios, se establecerá de manera expresa que las evaluaciones tendrán como finalidad fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, por lo que se derogará cualquier referencia que permita interpretar que sus resultados tendrán efectos sancionatorios o que puedan implicar la separación del cargo de las personas evaluadas.

También se eliminará la disposición que contemplaba la posibilidad de realizar evaluaciones extraordinarias a solicitud de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se modificarán los porcentajes correspondientes a los aspectos de la evaluación que impliquen algún factor de subjetividad.

Las modificaciones al acuerdo serán publicadas “a la brevedad” en el DOF, con el objetivo de formalizar los cambios pactados entre las autoridades judiciales y las representaciones sindicales.

Por otra parte, la SCJN, el OAJ y los sindicatos acordaron establecer mesas de trabajo permanentes para atender asuntos específicos que representen una preocupación para la base trabajadora. Estos espacios tendrán como finalidad mantener el diálogo entre las partes y alcanzar acuerdos que permitan garantizar el funcionamiento habitual de todos los órganos jurisdiccionales del PJF.

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cehr