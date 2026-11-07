Hugo Aguilar presenta a Monreal iniciativa de nueva reforma judicial

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, recibió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, con quien aseguró mantener una relación de diálogo franco y abierto, al igual que con el resto de las ministras y ministros del máximo tribunal.

A través de sus redes sociales, el legislador morenista difundió una fotografía del encuentro y destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre el Poder Legislativo y el Judicial.

“Recibí al ministro presidente de la @SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, con quien he mantenido un diálogo franco y abierto, al igual que con el resto de las ministras y ministros del máximo tribunal del país”, señaló Monreal.

TE RECOMENDAMOS: Agentes se unen a la Estrategia Nacional Harfuch llama a nuevos agentes a enfrentar crimen con honestidad

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro señaló que el acercamiento forma parte de la relación institucional que ha procurado mantener con los integrantes de la nueva integración de la Corte, en busca de fortalecer los canales de entendimiento entre ambos poderes de la Unión.

El encuentro se produce en el contexto de la nueva etapa del Poder Judicial, derivada de la reforma constitucional que modificó su integración y estableció la elección popular de sus integrantes.

En el encuentro también participó Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la mesa directiva en San Lázaro, quien en sus redes sociales destacó: “conversamos con el ministro presidente de la @SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, sobre los retos en la impartición de justicia del país y la propuesta que presentó el Poder Judicial de la Federación para fortalecer su coordinación”.

Más tarde, en entrevista con medios, Monreal Ávila adelantó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PPEF) 2027 tendría algunas modificaciones, justamente para fortalecer al Poder Judicial.

Señaló que el presidente de la SCJN lo buscó para establecer la asignación de 72 mil millones de pesos, pero asignado por rubros, no globalizado, sino etiquetado; es decir, lo que la Corte recibirá, que son cinco mil millones, el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) será desagregado.

“No tenemos problema, lo vamos a hacer así, porque lo que buscan la Corte, el Tribunal Electoral, el de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración es tener autonomía financiera, que se les asignen sus recursos de manera directa y simplemente el Órgano de Administración determine que son procedentes las asignaciones de recursos que les corresponden”, añadió.

Resaltó que ya desde este momento la Cámara de Diputados asigna cantidades de recursos para cada rubro en cada área del Poder Judicial de la Federación y no la globalidad de 72 mil millones de pesos para tal efecto: “El hecho de que haya controles de manejos escrupulosos y honestos de los recursos es para bien de todos, no hay ningún problema, no tendrán dificultades. Por eso, se asignan por rubros, para que quede claro que son recursos de ellos”.

Monreal Ávila precisó que “los únicos movimientos en el presupuesto serán estos de la Corte y la reasignación de cinco mil millones de pesos a estos rubros, como es la Secretaría de las Mujeres-Comisión de Búsqueda, creo que son 250, y educación inicial. Y lo del recurso de Conagua para Jalisco”.