Recortan a INE más presupuesto para 2027 entre crisis por contratos

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó retirar otros mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) para 2027, en medio de la polémica por presuntas irregularidades en contrataciones y la revisión de sus proveedores. El ajuste se suma a los cinco mil millones de pesos que ya contemplaba el dictamen, por lo que la reducción total asciende a seis mil millones.

De aprobarse en el pleno, el organismo recibiría 36 mil 274 millones de pesos, frente a los 42 mil 274 millones solicitados originalmente. El recorte representa alrededor de 14.2 por ciento de su petición presupuestal para el año en que se celebrarán las elecciones intermedias.

Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, los diputados avalaron tres modificaciones para reasignar recursos a programas de educación inicial, atención a mujeres y promoción turística. Las propuestas suman cerca de mil millones de pesos.

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La primera reserva, presentada por Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del Partido del Trabajo (PT), plantea retirar al INE 618 millones 17 mil 896 pesos para el programa de Expansión de la Educación Inicial. Morena defendió la medida al señalar que permitirá aumentar alrededor de 71 por ciento los recursos destinados a este rubro, cuya asignación pasaría de 866.5 millones a mil 484.5 millones de pesos.

El Dato: El dictamen contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos para 2027. La propuesta será discutida en el pleno de San Lázaro el próximo lunes.

Las otras dos reservas fueron presentadas por la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos: una transfiere 361 millones 982 mil pesos al Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres y otra asigna 20 millones de pesos a la Secretaría de Turismo para promover destinos nacionales.

Las reasignaciones provocaron un enfrentamiento entre diputados del PAN y del PT por el destino de los recursos para educación inicial. La panista Noemí Luna acusó al partido aliado de Morena de respaldar el presupuesto a cambio de 618 millones de pesos para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), que, afirmó, favorecen intereses del dirigente nacional petista, Alberto Anaya.

“Hoy llega el PT a votarles el presupuesto, festejando 618 millones de pesos, dizque para la educación de la primera infancia. ¡Es para sus Cendi, para sus negocios personales!”, sostuvo.

Además, cuestionó el respaldo de Movimiento Ciudadano (MC) al presupuesto, luego de que se incluyeran seis mil 500 millones de pesos para obras hidráulicas en Jalisco. Consideró que ambas asignaciones respondían a negociaciones políticas entre las bancadas.

El panista Héctor Saúl Téllez acusó al PT de aprovechar el recorte al INE para obtener recursos destinados a los Cendi y mantener intereses partidistas. Incluso señaló posibles actos de triangulación de recursos, lavado de dinero, cohecho y peculado, sin presentar estos señalamientos como responsabilidades acreditadas.

Durante el debate, la oposición también advirtió que la reducción presupuestal podría afectar al personal y cuestionó que la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, no acudiera a defender los recursos del organismo. Morena, en tanto, respaldó los ajustes y puso en duda los montos destinados a proveedores, en medio de la revisión de los procedimientos de contratación del instituto.

Además de los cambios al presupuesto electoral, la comisión aprobó desagregar los recursos del Poder Judicial de la Federación (PJF) entre sus órganos, con asignaciones directas: cinco mil 628 millones de pesos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 61 mil 636 millones para el Órgano de Administración Judicial (OAJ); mil 220 millones para el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), y tres mil 778 millones para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El dictamen en lo particular fue aprobado con 30 votos a favor de Morena y sus aliados y 13 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. El documento fue turnado a la mesa directiva para su discusión en el pleno, prevista para el lunes, donde se debatirán y votarán las asignaciones definitivas del presupuesto.

Formalizan denuncia por irregularidades ante FGR

| Por Elizabeth Hernández |

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos. Por separado, diputados del PAN difundieron que el Órgano Interno de Control (OIC) del organismo reportó seis denuncias penales relacionadas con posibles delitos.

El comunicado oficial del órgano electoral no identificó a las personas denunciadas ni precisó hechos, montos, contratos o periodos investigados.

Tampoco aclaró si la denuncia anunciada forma parte de las seis que el órgano fiscalizador notificó a la Cámara de Diputados, por lo que no es posible sumarlas como expedientes independientes.

En su boletín número 490, el INE sostuvo que actuó para proteger la legalidad, la transparencia y la correcta administración del presupuesto, “sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión”. Añadió que corresponde a la FGR investigar y determinar las responsabilidades que procedan.

De acuerdo con la información difundida por la bancada panista, las seis denuncias constan en el oficio INE/OIC/0209/2026, fechado el 6 de noviembre y dirigido a San Lázaro por Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del órgano de control. Los posibles delitos señalados son tráfico de influencias, cohecho, uso de documento falso, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.

El OIC también reportó el emplazamiento de ocho servidores y exservidores públicos y de una persona moral por su presunta participación en faltas administrativas graves. La información difundida no detalló sus identidades ni las conductas atribuidas a cada uno.

El coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, atribuyó las acciones al seguimiento de su bancada tras la comparecencia de Carvente Contreras. Explicó que solicitaron identificar a los proveedores del INE y conocer los nombres de sus socios.

“Exigimos información, conseguimos que se transparentara y demandamos que se actuara legalmente”, sostuvo.

Los panistas señalaron posibles coincidencias entre contrataciones del Instituto y empresas con relaciones comerciales con organismos electorales locales.

Además, la bancada albiazul indicó que estos recursos se agregan a las denuncias presentadas por su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera.

Lixa pidió a la Fiscalía esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, mientras el INE reiteró su política de cero tolerancia ante conductas que comprometan recursos públicos.

‘Limpiar’ los contratos e imprimir boletas, el reto

| Por Alejandro Galindo |

El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá imprimir más de 100 millones de boletas en aproximadamente 20 días para las elecciones del 6 de junio de 2027, mientras revisa sus contrataciones y proveedores. A 212 días de la jornada, el reto para el órgano es depurar los procedimientos sin interrumpir la provisión de insumos ni comprometer las etapas de organización de los comicios.

El cruce de los acuerdos del Consejo General con el calendario electoral muestra tareas que deben avanzar en paralelo: revisar adquisiciones, asegurar la producción de documentación, supervisar su calidad y distribuirla. A ello se suma el amago de paro de trabajadores de módulos de atención ciudadana el 9 de noviembre.

La impresión prevista equivale a una producción de cinco millones de boletas diarias. El Consejo General aprobó el 5 de noviembre el diseño e impresión de la documentación para elegir diputaciones federales, además de los modelos y la producción de materiales y líquido indeleble.

Los 20 días corresponden exclusivamente al periodo estimado de impresión, no representan el tiempo disponible para revisar todos los contratos ni abarcan la preparación, la supervisión y los traslados. El calendario prevé entregar documentación y materiales a las presidencias de casilla entre el 31 de mayo y el 4 de junio, antes de la votación del domingo 6.

El Dato: la presidenta Sheinbaum anunció que presentará una propuesta para que Talleres Gráficos de Méxic concentre la mayor parte de la elaboración de materiales electorales.

La producción requiere coordinar áreas responsables de actualizar candidaturas, supervisar trabajos y dar seguimiento jurídico. Las representaciones partidistas acompañarán la revisión de pruebas de impresión y la producción de documentos, según el informe del INE.

Ante los señalamientos sobre adquisiciones, el INE también avaló el 5 de noviembre elaborar un Plan de Acción Crítico para asegurar la continuidad de las contrataciones indispensables para las funciones del Instituto y la elección en curso.

El acuerdo contempla solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una revisión integral de adquisiciones, arrendamientos y servicios de 2016 a 2026. Incluye preservar documentos físicos y digitales, integrar un inventario institucional de compras y revisar el padrón de proveedores. Corresponderá a la ASF definir el alcance y los procedimientos de fiscalización. Se trata de dos rutas relacionadas, aunque distintas: investigar posibles irregularidades y garantizar que los bienes y servicios necesarios lleguen a tiempo.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, ha sostenido que las contrataciones detenidas serán atendidas gradualmente según su incidencia en la organización. El pasado 3 de noviembre señaló que algunas debían resolverse este mismo mes, entre ellas, la adquisición de chalecos, chamarras y mochilas para capacitadores y supervisores electorales.

En esa ocasión descartó retrasos y explicó que se revisaban las características técnicas de los insumos y los procedimientos administrativos. Sobre una eventual rescisión del contrato de credencialización, indicó que tendría que acompañarse de una nueva licitación y garantizar la continuidad del servicio durante la transición.

El calendario sigue avanzando. Los consejos distritales tienen prevista su instalación el próximo 30 de noviembre. El último balance citado, con corte al 16 de octubre, registró 506 actividades: 61 concluidas, 105 en ejecución y 340 cuyo inicio correspondía a etapas posteriores.

Las tareas en marcha no presentaban desfases ni riesgos reportados, aunque ese diagnóstico antecede a la revisión de contratos actualmente en curso.

En otro frente, está el amago de trabajadores de módulos a jornadas de brazos caídos si la autoridad electoral no cumple con sus demandas de nivelación salarial, mejores instalaciones y equipo, respeto a sus derechos y oportunidades de promoción, lo que afectar varias actividades.

Cruz ofrece diálogo ante el amago de paro en módulos

| Redacción |

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, ofreció diálogo directo al personal de los Módulos de Atención Ciudadana para revisar sus demandas salariales y condiciones laborales, ante el amago de paro del 9 de noviembre.

En entrevista radiofónica, ayer, la consejera garantizó que el trabajo de este sector “no está en riesgo, sus salarios tampoco”, y descartó represalias. Explicó que se identificarán necesidades que pueden atenderse de inmediato y otras sujetas al presupuesto.

Cruz sostuvo que el ajuste de recursos se analizará para proteger las actividades electorales. También reiteró la colaboración con las autoridades fiscalizadoras y señaló que la entrega-recepción está bajo supervisión del Órgano Interno de Control.

Por separado, la consejera Carla Humphrey informó que el INE prevé habilitar un mecanismo de denuncias anónimas para que trabajadores y ciudadanos aporten información sobre posibles irregularidades en contratos.

Indicó que las medidas incluyen acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes resulten responsables, solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades, así como preservar documentos y fortalecer controles internos.

Humphrey planteó privilegiar las licitaciones públicas sobre las adjudicaciones directas y ampliar la participación de proveedores del instituto para recuperar la confianza ciudadana. La determinación de responsabilidades, subrayó Cruz, corresponde a las autoridades competentes.





Exconsejera pide explicar cómo es que llegó Taddei

| Redacción |

Pamela San Martín, exconsejera electoral, pidió explicar por qué el Comité Técnico de Evaluación consideró apta a Guadalupe Taddei para presidir el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2023, cuando ya podía examinar su trayectoria de nueve años al frente del organismo electoral de Sonora.

En entrevista para Al mediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón, sostuvo que el cuestionamiento debe centrarse en “por qué el Comité Técnico de Evaluación la consideró apta”, después de contar con elementos para revisar su desempeño como presidenta de una autoridad electoral estatal.

San Martín distinguió dos decisiones: el nombramiento aprobado por el Consejo General del INE en 2014 para encabezar el organismo de Sonora y la selección realizada nueve años después para ocupar la presidencia del instituto nacional.

Explicó que, en el primer caso, no existía un antecedente de Taddei al frente de un órgano de esa naturaleza. Para 2023, en cambio, los evaluadores podían examinar su gestión estatal y determinar, a partir de esa experiencia, si reunía las condiciones para conducir al INE.

El Tip: Partidos, consejerías, Congreso y Presidencia tienen responsabilidades para recuperar la confianza y fortalecer a la institución de cara a los próximos comicios, dijo.

Por ello, planteó que corresponde preguntar a quienes integraron el Comité Técnico qué elementos sustentaron su inclusión entre las aspirantes consideradas idóneas. Recordó que el nombramiento para presidir el Instituto correspondió a la Cámara de Diputados, después del procedimiento de evaluación.

Ante los señalamientos sobre contrataciones y proveedores, también llamó a revisar el funcionamiento actual de la institución y las decisiones necesarias para organizar las elecciones de 2027.

“Tenemos un proceso electoral en curso”, advirtió al señalar que existen adjudicaciones, recursos destinados a contratistas y personal nombrado durante la gestión de Taddei que deben formar parte del examen institucional.

Planteó atender los compromisos que permanecen vigentes, verificar cómo se supervisan y revisar las condiciones en las que trabaja el Instituto. La discusión sobre administraciones anteriores, sostuvo, no debe desplazar las necesidades inmediatas de la autoridad electoral.

Sheinbaum acusa a Córdova de encabezar una “mafia electoral”

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, de formar parte de una estructura de presunta corrupción y negocios al amparo de las instituciones electorales, por lo que respaldó que las autoridades correspondientes investiguen su gestión.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria fue cuestionada sobre las posibles responsabilidades administrativas de Córdova por la decisión que tomó el Consejo General del INE, en diciembre de 2021, de posponer temporalmente las actividades de organización de la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la insuficiencia presupuestal.

Sheinbaum señaló que corresponde a las autoridades determinar si existen responsabilidades, pero aprovechó para cuestionar el funcionamiento del organismo electoral durante la gestión del exconsejero presidente: “Lo que es importante, desde mi punto de vista, es que el INE sí se tiene que sanear”.

El Dato: la acusación de Sheinbaum sobre la “mafia electoral” involucra la presunta monopolización de contratos de materiales electorales en el INE por más de 20 años.

Sostuvo que, bajo el argumento de defender al organismo electoral de una reforma, distintos actores políticos utilizaron la consigna “el INE no se toca” para preservar intereses y prácticas que, a su juicio, deben investigarse.

“El Instituto Nacional Electoral es una institución que debe garantizar la voluntad popular, que debe garantizar elecciones limpias y que, en su propio funcionamiento, debe garantizar transparencia y austeridad republicana”, expresó.

Sheinbaum aseguró que la información presentada recientemente sobre presuntas irregularidades en el órgano electoral revela la existencia de un grupo que, desde hace años, habría construido negocios al amparo del poder público y de las instituciones electorales.

También afirmó que esa estructura operativa se habría formado desde los primeros años de la organización de los procesos electorales y que, algunos de sus integrantes, tendrían antecedentes de trabajo en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), además de vínculos cercanos con actores políticos de la época.

15 Empresas fueron bloqueadas por la UIF

La mandataria acusó que, durante la gestión del exconsejero presidente, Lorenzo Córdova, existió una actuación política contra el movimiento de la Cuarta Transformación, aunque aclaró que las posibles irregularidades deberán ser determinadas por las autoridades e investigaciones correspondientes.

El antecedente de la revocación de mandato se remonta al 17 de diciembre de 2021, cuando el Consejo General del INE aprobó, por seis votos contra cinco, posponer temporalmente las actividades de organización de la consulta, al argumentar que el recorte presupuestal aprobado para 2022 impedía realizarla en las condiciones establecidas por la ley.

La discusión sobre las posibles responsabilidades administrativas del exconsejero presidente sobre esa decisión deberán resolverse en las instancias competentes, sin que los señalamientos políticos constituyan por sí mismos una determinación de responsabilidad legal.

…Y señala que el triunfo de Fox en 2000 fue pactado con Washington

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la narrativa de la transición democrática en México al sostener que la alternancia política de 2000, que llevó al panista Vicente Fox Quesada a la Presidencia, fue pactada con Estados Unidos con la colusión del gobierno de Ernesto Zedillo.

Al referirse a las recientes declaraciones de Vicente Fox sobre las elecciones presidenciales de 2006, en las que el expresidente reconoció que trabajó para que Felipe Calderón ganara y el PAN conservara el poder; la mandataria señaló que las revelaciones permiten revisar el papel que desempeñaron los actores políticos e intelectuales que promovieron la llamada transición democrática.

El Tip: El lider del PAN se deslindó de las declaraciones de Vicente Fox sobre la victoria electoral de Felipe Calderón.

“La gran transición a la democracia de la que todos hablaban, de la que fueron parte todos los intelectuales que hoy están sólo en Latinus y en TV Azteca, Castañeda, Aguilar Camín… y que, además, participaron… fue pactada con EU”, dijo.

Sheinbaum consideró relevante que el propio Fox haya reconocido su intervención en los comicios de la sucesión presidencial de 2006 y cuestionó que ahora algunos integrantes de Acción Nacional busquen deslindarse del exmandatario, después de haber recurrido a su figura para respaldar al partido.

“Ahora Fox revela que sí, que sí hizo fraude electoral, que él participó, que él jamás le hubiera entregado la banda presidencial a López Obrador. Y ahora el PAN dice: ‘Ay, no, ya no, ya Fox, al que trajimos para que nos ayudara a la elección que sigue, no, ya mejor nos deslindamos de él porque habla demasiado’”, criticó.

Recordó que durante años se descalificaron las denuncias del movimiento de la Transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sobre las irregularidades en los comicios de 2006, en los que el Tribunal Electoral declaró ganador a Felipe Calderón por una diferencia de 0.56 puntos porcentuales frente al candidato perredista.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que Fox, en una entrevista con el medio español The Objective, afirmara: “Hice que ganara Calderón”, al explicar que su objetivo era garantizar que la Presidencia permaneciera en manos de su partido. El expresidente reconoció que no habría entregado la banda presidencial a López Obrador si éste hubiera resultado ganador, pues aseguró que su intención era dejar el gobierno en manos de uno de sus correligionarios.

Tras la polémica, Fox aclaró en redes que se refería a que su administración había conseguido buenos resultados y que ello permitió el triunfo de Calderón.

Sheinbaum insistió en que el debate sobre la democracia debe considerar los antecedentes de las elecciones de 1988, 2000 y 2006, así como el papel de los grupos políticos y empresariales que mantuvieron influencia en las instituciones y en las decisiones del país. Pidió a revisar el papel de los intelectuales que acompañaron el periodo neoliberal.