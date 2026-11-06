Coyoacán: Rosy, la más perfilada

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En las elecciones de alcaldes 2027 en la Ciudad de México, una competencia interesante será en Coyoacán: en una esquina está Hannah de Lamadrid, quien asegura contar con apoyos internos suficientes como para superar a varios de sus correligionarios guindas para ser coordinadora y después candidata.

Ya se verá si esto es cierto. Sin embargo, por el lado de los partidos de oposición en la capital, enfrente tendrá muy seguramente a Rosy Romero, quien más fuerza y reconocimiento ha mostrado tener hasta el momento y, según las apreciaciones de quienes de mejor manera pulsan la política en esa demarcación, se perfila como quien será nominada. Factor relevante es el hecho de que quien hoy gobierna esa alcaldía es Giovani Gutiérrez —obtuvo la reelección en 2024 respaldado por el PAN, el PRI y el PRD—, lo que le da un importante control de estructuras y poder territorial como para convertirse en una voz principal a la hora de decidir las postulaciones. Ya le seguiré comentando.

Sinaloa, crisis de pagos y Alfer se esconde. La ola de violencia que afecta a Sinaloa desde hace dos años ha postrado la economía de una entidad clave en la producción agropecuaria nacional…, pero, pese al reciente rebote de las actividades primarias, hay empresarios que encontraron el modo de no pagar sus adeudos, afectando la cadena de proveeduría del sector: Grupo Alfer, encabezado por José Guadalupe Higuera Ramos, fue demandado recientemente por ignorar el reclamo de sus acreedores por unos 32 millones de pesos.

Hay deudores emproblemados que piden prórroga, otros que renegocian y unos más que, de plano apagan el celular: tal es el modo de Higuera Romero, quien desde hace dos meses no responde llamadas y menos los requerimientos de pago. Ahora, el empresario y sus negocios enfrentan una demanda mercantil interpuesta en la Ciudad de México.

El asunto se originó entre 2023 y 2024, Agroproductos Alfer —que se ostenta como líder en su ramo— obtuvo tres créditos por 47 millones de pesos con Banco Covalto, especializado en pequeñas y medianas empresas. Agrícola Alfer, Bodegas Alfer y el propio Higuera Romero firmaron como obligados solidarios para responder por la deuda.

La firma radicada en Los Mochis recibió facilidades y apoyos para ponerse al corriente tras los tropiezos en la entidad: el 19 de septiembre de 2025 la deuda se redocumentó en un pagaré por 31 millones 188 mil pesos, pagadero en cinco abonos anuales de 6.2 millones. El primero venció el 31 de agosto de 2026. Alfer no pagó ni un peso.

Dicho pagaré incluye una cláusula de vencimiento anticipado: basta un abono sin pagar para que se pueda cobrar todo. Así que el pasado 21 de septiembre Grupo Alfer y su dueño fueron demandados por la vía ejecutiva mercantil ante el Juzgado 35 de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, con el expediente 1165/2026.

La demanda pide que, sin avisar a los demandados, se congelen sus cuentas, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a cargo de Ángel Cabrera, al igual que sus valores depositados en Indeval y las acciones en ocho sociedades inscritas en el Registro Público de Comercio de Los Mochis.

También se pidió el embargo sobre bodegas y predios de la zona industrial de esa ciudad. Y es que Higuera Romero habría creado tres nuevas empresas que operan en el mismo domicilio que antes ocupaba Agroproductos Alfer la misma persona como aval… un evento que “facilita materialmente la transferencia de bienes y la simulación de operaciones entre los codemandados”, dice la demanda. Esto expresa el temor de los acreedores de que cuando llegue el actuario ya no haya ni polvo a nombre de Alfer.

Y es que si a esa deuda se le aplica el interés ordinario, es la TIIE más 7.46 puntos, más cargos moratorios a doble tasa, más gastos y honorarios, ya no se podrá pagar sólo con pesos.

Tal vez don José Guadalupe crea que fue buena idea cambiarle el nombre a la empresa para “desaparecer” la deuda: pero siendo aval del crédito de Covalto, y si un juez comprueba que pasó bienes a otras manos para no pagar, incurriría en un delito que se castiga con hasta 4 años de cárcel conforme el Código Penal Federal. No se descarta que el asunto llegue por ahí pues si no le contestó al banco ahora tendrá que contestarle a un juez. Y quizá no sólo al de lo civil.

BanFeliz, en la puerta giratoria. La compra disfrazada de BanFeliz por parte de la financiera Klu, como aquí se ha narrado es un ejemplo de la “puerta giratoria” en la banca mexicana, una forma de simulación para seguir actuando al margen de la ley.

Vaya, en noviembre de 2016, Carlos Djemal Nehmad fue separado del Consejo de Administración de InvestaBank tras ser acusado de lavado de dinero en Estados Unidos por transacciones cercanas a 100 millones de dólares. Esta acusación fue confirmada y Djemal condenado por una corte de Manhattan. Una década después su hijo Alberto Djemal Cassab se enfila a adquirir BanFeliz, mediante aportaciones de capital no regularizadas como aquí se informó.

La puerta giratoria sirvió a otros personajes: tras el fracaso y quiebra virtual del Banco Forjadores, en ese entonces sus dueños, el Grupo ACP de Perú, encargaron la venta del negocio a su entonces presidente: Enrique Barrera, quien cumplió la encomienda gracias a sus relaciones y el talento de colaboradores como Ciro Cerecedo Bautista, quien fuese director de Supervisión Bancaria en la CNVB… y desde hace unos años, colaborador en la firma de abogados del propio Barrera.

Así, los compradores de Forjadores, Happy Inc., de Fernando García Sada, recurrieron de nuevo a Barrera, una vez que el anterior director de BanFeliz Sergio Jesús Elizondo Torres fuera inhabilitado por nuevas acusaciones de fraude mediante la financiera Préstamo Feliz. Ahora Enrique Barrera es el nuevo presidente de BanFeliz con la finalidad de encontrar a un incauto que la compre antes de que sea intervenida por la CNBV por su creciente deterioro financiero.

El último evento en esta cadena es la llegada de Marco Antonio López García como director general de BanFeliz el viernes 30 de octubre, un exfuncionario de esa comisión y de la Secretaría de Hacienda.

Así que la familia Djemal se prepara a otro portazo de la mano de Enrique Barrera, quien suele contar con magníficas relaciones en la CNBV. Vaya, vaya.