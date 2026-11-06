• “Tengo mi cumpleaños y me quitan el tiempo”

Penoso, nos comentan, el caso de la diputada local morenista en Tamaulipas Silvia Isabel Chávez Garay, quien fue exhibida en las benditas redes no sólo por no conocer bien las iniciativas que ella misma presenta, sino porque de plano para tratar de ocultar ese desconocimiento, recurrió a la peor excusa: “Tengo mi cumpleaños y ya me están quitando bastante tiempo”, dijo a los reporteros. Nos cuentan que de ese lamentable momento circulan varios videos que han generado indignación. En ellos se puede apreciar cómo ante preguntas de los periodistas admite no acordarse del contenido de su propuesta. El cuestionamiento principal, nos dicen, se relacionaba con la responsabilidad que tendrían quienes, por ejemplo, atropellen a un perro, porque, le hizo ver un comunicador, ese dato lo obvió. “Déjame te paso en un momento la iniciativa”, ofrecía para evitar los cuestionamientos. Al no lograrlo de plano soltó lo del dichoso cumpleaños. ¿Qué tal?

• Cerco multiplicado por cinco

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Dicen que el pulso contra la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, se actualizó y se agudizó ayer desde el propio órgano electoral, que anunció que prepara una denuncia ante la FGR que contempla cinco presuntos delitos, desde enriquecimiento ilícito y peculado hasta tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones. La presidenta provisional, Blanca Cruz, aseguró que aunque estas acusaciones siguen en los márgenes de un borrador, el documento final está prácticamente listo, sólo faltará que pase por ajustes jurídicos y la revisión de las 10 consejerías. Y hablando del colegiado, nos comentan que el consejero Arturo Castillo es una de las voces más firmes dentro del Consejo General para que Taddei responda ante las autoridades. Nos precisaron que la revisión propuesta alcanza contrataciones desde 2023. Quedamos atentos.

• Circulan acuerdos

En medio de una agenda noticiosa cargada de señalamientos de presunta corrupción, tráfico de influencias, misteriosas conexiones y crisis electoral, nos dicen que desde la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, se comparten temas más alentadores, como los acuerdos a los que llegó esa dependencia con integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, que previamente había amagado con nuevos bloqueos carreteros, para presionar por sus demandas de seguridad y justicia. Nos comentan que las partes acordaron atender los problemas que más pesan sobre el sector: extorsiones, inseguridad carretera y trabas para recuperar vehículos retenidos. La ruta incluye homologar criterios entre fiscalías, reforzar la coordinación con los estados y abrir canales más eficientes con la FGR. Cuentan que una de las claves que llevaron el diálogo a buen puerto fueron las llamadas “mesas de resultados”, pues buena parte de lo pactado todavía requiere desarrollar estrategias, alinear acciones y analizar herramientas tecnológicas. Ahí el dato.

• Máynez se justifica

El que levantó varias cejas, principalmente en la oposición, fue el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien sintió la necesidad de dar explicaciones por la decisión de su bancada en San Lázaro de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año. ¿Por qué tomó esa decisión? Nos dicen que la respuesta está en el bullying que constantemente le hace el PRI, con aquello de que el movimiento naranja es en realidad “una comparsa” de la 4T. En un video que colgó en sus redes sociales, Máynez anunció su respaldo al presupuesto planteado por el Gobierno federal, el mismo que defenderán Morena y aliados. Según el líder partidista, la motivación para este cierre de filas radica en acuerdos alcanzados entre la Federación y los gobiernos de Jalisco y Nuevo León en materia de infraestructura hídrica y movilidad, dos entidades gobernadas bajo el naranja. También citó su conformidad con mayores tareas de supervisión e inspección laboral para reducir la jornada de trabajo.

• Frontera seguirá cerrada

Y quienes ya sienten que habrá menos presiones de Donald Trump en México tras la victoria demócrata en las midterms, habrá que decirles que cancelen el mariachi. Y es que el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, salió ayer a enfriar cualquier expectativa de que el revés electoral republicano pudiera traducirse en una flexibilización migratoria. Mientras se discuten los contrapesos que tendrá la Casa Blanca en el Congreso estadounidense, la representación diplomática no quiso dejar dudas: “Las leyes no cambiaron tras las elecciones del 3 de noviembre. ¡Ni lo intentes!”. Johnson también remarcó con rojo republicano que la frontera permanecerá cerrada a la migración irregular y presumió una caída de 95 por ciento en las detenciones fronterizas durante los últimos 12 meses. Nos hacen ver que el mensaje de que la frontera seguirá cerrada tiene destinatario claro: quienes pudieran interpretar el resultado en las urnas como una oportunidad para cruzar.

• Gómez Mont, en vilo

Cuentan que a la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont se le cerró una puerta en su intento por recuperar la libertad en Estados Unidos, donde fue detenida hace una semana; sin embargo, nos explican que todavía tiene otra por tocar. Y es que el juez al frente de su caso, Jeffrey T. Kuntz, rechazó su petición de libertad, porque aún no había solicitado una audiencia de fianza ante las autoridades migratorias. El juzgador reconoció su derecho a pedirla, lo que, ojo, tampoco significa que tenga asegurada la salida. Pero nos hacen ver que el expediente contra la exconductora deja además dos datos relevantes: posee las nacionalidades mexicana y española y, según la resolución, ingresó a Estados Unidos en 2021 sin inspección fronteriza. Mientras su defensa resuelve el siguiente paso, sigue pendiente la solicitud mexicana de extradición, en la que se le requiere por la presunta comisión de al menos tres delitos. ¡Vaya panorama!