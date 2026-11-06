  “Tengo mi cumpleaños y me quitan el tiempo”

Penoso, nos comentan, el caso de la diputada local morenista en Tamaulipas Silvia Isabel Chávez Garay, quien fue exhibida en las benditas redes no sólo por no conocer bien las iniciativas que ella misma presenta, sino porque de plano para tratar de ocultar ese desconocimiento, recurrió a la peor excusa: “Tengo mi cumpleaños y ya me están quitando bastante tiempo”, dijo a los reporteros. Nos cuentan que de ese lamentable momento circulan varios videos que han generado indignación. En ellos se puede apreciar cómo ante preguntas de los periodistas admite no acordarse del contenido de su propuesta. El cuestionamiento principal, nos dicen, se relacionaba con la responsabilidad que tendrían quienes, por ejemplo, atropellen a un perro, porque, le hizo ver un comunicador, ese dato lo obvió. “Déjame te paso en un momento la iniciativa”, ofrecía para evitar los cuestionamientos. Al no lograrlo de plano soltó lo del dichoso cumpleaños. ¿Qué tal?