ASF determinará si llama a declarar a Lorenzo Córdova

Será la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien determine si Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), es citado a declarar por las contrataciones irregulares para la adquisición de material electoral, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria subrayó que el Gobierno no tiene facultades para girar una instrucción al respecto y que lo único que está dentro de su cancha fue la investigación en fuentes abiertas que expuso la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Depende del auditor. Nosotros no somos ni Auditoría Superior de la Federación ni somos Ministerio Público. Nosotros tenemos una serie de atribuciones. Por lo que ha estado saliendo, nos pusimos a investigar y encontramos todo lo que Raquel ha presentado”, dijo. Refirió que quizá ya no se está dentro del plazo para fincar sanciones a responsables anteriores, pero sí para cambiar lo que ocurrirá hacia adelante y evitar que una situación así se repita.

9 Años encabezó Córdova la presidencia del INE

Reiteró su opinión respecto a que el exconsejero Córdova no puede desmarcarse de este conflicto, al reiterar que durante su gestión no emprendió ninguna acción que frenara o modificara las contrataciones con las empresas que abarcaron durante más de dos décadas los servicios al INE.

“Él puede decir: ‘No, no me toca’. No, ¿cómo no?, si tú nombraste a esos consejeros, tú tenías la capacidad de hacer la revisión. Si sabías que había problemas con los organismos locales, ¿por qué no se definieron lineamientos? Pero más todavía: resulta que esos contratistas fueron creados por una persona que hoy es miembro de tu partido político”, dijo.

En cuanto a la responsabilidad de la ASF, dijo que debe trabajar de una manera más proactiva, a pesar de que ya se iniciaron cambios para ampliar sus capacidades para realizar auditorías, además de las que ordena el Congreso.