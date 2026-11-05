Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 de hoy 5 de noviembre 2026?

conoce al ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México

Los atletas de Exatlón México compiten por la Villa 360, el mejor lugar para descansar y recuperarse después de todas las competencias de la semana.

Antes de que se lleve a cabo el juego estelar por la Villa 360,k se realiza otra competencia que tiene a los deportistas con los sentidos alerta.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México, sería el equipo rojo, el cual se ha impuesto en los duelos en las últimas semanas.

Sin embargo, los azules podrían darle la vuelta al juego y quedarse ellos en la antes fortaleza. Los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas salen a dar su máximo esfuerzo porque todos quieren quedarse en la Villa 360.

Sin embargo, lo más importante del episodio de hoy es la lesión de Zudikey Rodríguez que deja en vilo su participación en el programa.

Desde hace unos días se está especulando sobre la posible salida de la deportista roja por una fuerte lesión, pero hoy ella misma dará a conocer el anunció de su estado de salud.

Lo que más causó impacto en el avance es la reacción de Doris del Moral a la lesión de Zudikey, ya que muchos de los fans aseguran que la atleta azul se estaba burlando de lo que le sucedió a Zudikey.

Los fans del programa deportivo criticaron la actitud de Doris del Moral, pues aseguran que no debe escupir para arriba por le puede caer en la cara, ya que la competencia apenas está en su etapa de inicial, de hecho no se ha bajado la cantidad de participantes, ya que cada que hay un eliminado traen un refuerzo.

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