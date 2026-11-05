La creadora de contenido conocida como Lubasha compartió en redes sociales una grabación privada en la que aparece atravesando una crisis emocional y física. El video generó indignación entre sus seguidores se ve a Carol Castro, Omahi y Jorge Durán, que se encontraban con ella en ese momento, burlarse y reírse de su estado de salud.

¿Qué pasó entre Carol Castro, Lubasha y Omahi?

De acuerdo con Lubasha, el video muestra un momento delicado de su vida en el que se encontraba afectada emocionalmente mientras permanecía en un sillón.

También se observa a varios creadores de contenido, incluidos Omahi, Carol Castro y Jorge Durán, quienes reaccionan con risas y comentarios que han sido interpretados por usuarios de redes sociales como burlas hacia su situación, en lugar de brindarle apoyo.

La influencer aseguró que la grabación era utilizada de manera interna para presionarla y evitar que hablara públicamente sobre conflictos que tuvieron en el pasado. Por esa razón, decidió difundir el material por cuenta propia.

Tras la publicación de este video, el creador de contenido Panda expresó su apoyo a Lubasha. Además, recordando la reciente muerte de El Komanche, en Monterrey, el 26 de octubre, hizo un llamado a atender la salud mental y a ser empáticos.

“Luba ha pasado por momentos muy difíciles, luchando contra la depresión y pensamientos muy oscuros. Y después de lo ocurrido con Komanche, creo que todos deberíamos reflexionar. La salud mental no es un juego. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para lamentarnos. Seamos parte de la solución, no del problema”, señaló el venezolano en sus redes sociales.

Además, Lubasha compartió en TikTok hace casi una semana capturas de conversaciones con Oswaldo Durán, con quien mantuvo una relación sentimental. En los mensajes, él le prometía que no la trataría mal ni le haría daño.

También mostró un documento relacionado con una denuncia por una presunta agresión ocurrida en un hotel. Según su versión, durante el incidente sufrió lesiones en un brazo y se le rompieron varias uñas.

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