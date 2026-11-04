La demócrata Gina Hinojosa hizo historia al convertirse en la primera mujer latina electa gobernadora de Texas al derrotar al republicano Greg Abbott en las elecciones de 2026.

Su victoria puso fin a más de tres décadas de dominio republicano en uno de los estados más importantes de Estados Unidos, es por ello que ahora los reflectores están puestos en su historia familiar y sus raíces mexicanas. Conoce quiénes son sus padres: Gilberto Hinojosa y Crisanta Guerra Lozano.

Gina Hinojosa gana la gubernatura de Texas

Regina Inez Hinojosa, nació el 8 de diciembre de 1973 en McAllen, Texas, y creció en el Valle del Río Grande, una región fronteriza con México. Antes de llegar a la gubernatura, desarrolló una carrera como abogada especializada en derechos civiles y laborales.

Con su triunfo sobre Greg Abbott, se convirtió en la primera latina en gobernar Texas y en la primera demócrata en ganar la gubernatura estatal desde la década de 1990.

“Dios tenía un plan y la gente de Texas también tenía un plan”, dijo Gina Hinojosa en su discurso ya como gobernadora electa.

“Yo nunca me había propuesto ser una figura política. Yo soy una madre de familia. Soy una mamá que ha dado todo por sus hijos, que cree en sus maestros y que cree en las escuelas públicas de Texas”, agregó.

¿De dónde son Gilberto Hinojosa y Crisanta Guerra Lozano, los padres de Gina Hinojosa?

Los padres de Gina Hinojosa tienen raíces mexicanas. Su madre, Crisanta Guerra Lozano, nació en San Luis Potosí y luego emigró a Estados Unidos, donde desarrolló una carrera como abogada en Texas.

Mientras que su padre, Gilberto Hinojosa, nació en Alamo, Texas, pero es mexicoestadounidense de segunda generación. Además de ejercer como abogado, fue juez del condado de Cameron y presidente del Partido Demócrata de Texas durante más de una década.

Te puede interesar: