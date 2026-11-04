• Misterioso estacionamiento

Como si le faltara turbulencia al INE, nos comentan que a la enorme lista de revisiones ahora se suma un predio en Mérida, Yucatán, donde, según publicó un medio local, permanecen abandonados 183 vehículos que todavía llevan la imagen del Instituto. Dicen que estas unidades apuntan a un convenio de arrendamiento con la empresa Jet Van Car Rental, cuyo contrato alcanzó un máximo de 334.5 millones de pesos y terminó en junio de 2025. La cuestión ahora es saber desde cuándo están ahí, quién los resguarda y si su permanencia en ese terreno implica algún costo extra para el organismo. Y es que, nos hacen ver, la ASF, que mantiene su lupa sobre el INE, ya había observado deficiencias documentales relacionadas con el parque vehicular del árbitro electoral. Y hay otro dato: en abril de 2025, durante la gestión de Guadalupe Taddei, Jet Van obtuvo un nuevo contrato por hasta 530.4 millones para camionetas de módulos itinerantes. Dicen que entre un arrendamiento y otro, las explicaciones también necesitan ponerse en marcha. Pendientes.

• Delfina en top 3 de gobernadores

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Con la novedad de que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, fue una de las mandatarias estatales a la que mejor le fue en la más reciente encuesta de aprobación de la empresa Demoscopia. Nos cuentan que la maestra alcanzó un 67.7% de aprobación, lo que la coloca en el top tres de gobernadores en el país. El dato es además interesante, porque es el más alto que ha tenido en los últimos cuatro años, a saber: en el mismo periodo, pero de 2023 tenía un 63.8%; en el año 2024 pasó a 65.1% y en 2025 registró 65.8%. ¿Qué políticas y acciones podrían estar empujando la evaluación favorable de Gómez Álvarez? Bueno, pues nos aseguran que programas sociales como Mujeres con Bienestar y Canastas Alimentarias, becas para estudiantes, proyectos de infraestructura y movilidad del Plan Oriente —estos en coordinación con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum—, así como acciones en materia de seguridad. Ahí los datos.

• Buscadoras en Segob

Y es la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, la que realiza una labor continuada de atención y escucha a las organizaciones de madres buscadoras. Ayer el encuentro de la funcionaria fue con el colectivo De Frente Hasta Encontrarte, de Tamaulipas. Nos cuentan que en esa reunión lo primero que se hizo fue escuchar los planteamientos del grupo y posteriormente se les dio a conocer la forma en que opera el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, conocido como ANBI, instalado en la dependencia. Es sabido que este mecanismo opera las 24 horas, los siete días de la semana y su función es la de articular la participación de distintas instituciones federales, entre ellas la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, en acciones de búsqueda.

• Prisas para regular las redes

Y mientras el ojo de la coyuntura política nacional e internacional se centró un poco lejos de su alcance, nos advierten que en el Senado la mayoría encontró ayer el momento ideal para aprobar la llamada “ley antimemes” sin dejar correr las 24 horas reglamentarias de publicación del dictamen. Morena, PT y Verde dispensaron ese plazo y la segunda lectura para sacar la reforma en la misma sesión. Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, aseguró que más que censura se busca proteger a los creadores de contenido. Más allá de esa garantía, nos explican que el problema está en las preguntas que quedaron sin respuesta: ¿quién decidirá si un usuario viola los derechos de autor, cuándo y en qué casos podrán suspenderle el servicio? El intento de la oposición por devolver el proyecto a comisiones fue rechazado. Y aunque la reforma, nos precisan, no prohíbe memes, las sanciones que prevé podrían animar a las plataformas a retirar publicaciones antes de arriesgarse.

• Fuego amigo en el Senado

Nos cuentan que lo que dio mucho de qué hablar ayer en el Senado fue el intercambio que sostuvieron el morenista Gerardo Fernández Noroña y su compañero de bancada Higinio Martínez. Este último, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, recibió los reproches de Noroña por no defenderlo ante lo que calificó como “amenazas” de sus colegas priistas Carolina Viggiano y Alejandro Moreno. La respuesta fue lo que puso el momento en el centro del cotilleo político, pues el respaldo que Noroña buscaba terminó dejándolo como el hazmerreír de sus adversarios: “Senador, trato de entender desde hace muchos años su forma de ser y me cuesta…, me cuesta trabajo, pero hago un esfuerzo…”, le dijo Higinio, quien le dejó claro a su compañero que después de todo, frente a los señalamientos de los que se dijo víctima, él tuvo oportunidad de responder en tribuna. Nos hacen ver que la frase dejó asomar la factura —y la fractura— que el partido oficial debe asumir con un personaje como Noroña, un perfil que, nos comentan también, a veces agota las reservas de paciencia. Uf.

• Contratos en pausa, calendario en marcha

Si bien el INE se ha encargado de asegurar al pueblo de México que el proceso electoral en curso está a salvo, nos advierten que lo que sí tendrá que detenerse es el cúmulo de contratos con proveedores para solventar la elección federal de 2027. La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, reconoció que se tendrán que resolver y transparentar compras de chalecos, chamarras y mochilas para más de 50 mil capacitadores y supervisores electorales. La encargada del Instituto quiso enviar señales de confianza al afirmar que no hay riesgo de retrasos, mientras el INE intenta limpiar y poner la casa en orden. Nos explican que el asunto puede incluso alcanzar a más rubros si las investigaciones de la ASF y del Órgano Interno de Control llevan a rescindir otros contratos, y habría que abrir nuevas licitaciones. La tarea entonces luce nada sencilla: aclarar contrataciones cuestionadas y sacar adelante las que ya urgen, mientras el calendario electoral avanza. ¡Zas!