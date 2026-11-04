Misterioso estacionamiento

Como si le faltara turbulencia al INE, nos comentan que a la enorme lista de revisiones ahora se suma un predio en Mérida, Yucatán, donde, según publicó un medio local, permanecen abandonados 183 vehículos que todavía llevan la imagen del Instituto. Dicen que estas unidades apuntan a un convenio de arrendamiento con la empresa Jet Van Car Rental, cuyo contrato alcanzó un máximo de 334.5 millones de pesos y terminó en junio de 2025. La cuestión ahora es saber desde cuándo están ahí, quién los resguarda y si su permanencia en ese terreno implica algún costo extra para el organismo. Y es que, nos hacen ver, la ASF, que mantiene su lupa sobre el INE, ya había observado deficiencias documentales relacionadas con el parque vehicular del árbitro electoral. Y hay otro dato: en abril de 2025, durante la gestión de Guadalupe Taddei, Jet Van obtuvo un nuevo contrato por hasta 530.4 millones para camionetas de módulos itinerantes. Dicen que entre un arrendamiento y otro, las explicaciones también necesitan ponerse en marcha. Pendientes.

TE RECOMENDAMOS: Exigen investigar Oposición ve insuficiente deslinde del morenista