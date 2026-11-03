Dólar HOY 3 de noviembre: ¿Qué esperar del peso mexicano el día de elecciones intermedias en EU?

Este es el precio del dólar HOY 3 de noviembre, día en que Estados Unidos celebra elecciones intermedias.

Después de varias semanas de depreciación, el peso mexicano abrió este lunes con modestas ganancias frente al dólar. No obstante, la relación peso - dólar podría sufrir una nueva agitación este martes, día en que se celebran las elecciones intermedias de Estados Unidos de 2026.

De acuerdo con datos de la plataforma Investing.com, el dólar registraba valores de apertura en los mercados de alrededor de 18.5648 pesos mexicanos, con un máximo de 18.6242 y un mínimo de 18.5279.

Gráfico que muestra el valor del peso mexicano frente al dólar durante el último año. ı Foto: Investing.com

Lo anterior representa una modesta apreciación respecto al cierre de ayer, lunes 2 de noviembre, que fue de 18.5775 pesos por dólar. Además, es una ganancia frente al cierre del viernes, que fue de 18.7895 pesos mexicanos.

Analistas estiman que la apreciación del peso mexicano fue respuesta al sorpresivo crecimiento del PIB nacional del tercer trimestre. El crecimiento anual de 3.2 por ciento superó las previsiones y contribuyó a impulsar la compra de pesos.

Mientras que, de acuerdo con la plataforma Dolario, los bancos pagan el dólar hoy entre 17.00 y 18.30 pesos mexicanos, siendo Scotiabank la institución que más valor da por cada moneda verde, al pagar 18.30 unidades de la moneda nacional.

Tipo de cambio por Dolario.mx

¿Cómo afectarán al peso mexicano las elecciones intermedias de EU HOY 3 de noviembre?

No obstante, las ganancias del peso mexicano podrían ser efímeras. Este martes 3 de noviembre se celebran las elecciones de medio término de Estados Unidos, cuya importancia explicamos en ESTA NOTA.

Esta jornada electoral no solo podrá redefinir el mapa político del país norteamericano, sino que podría influir en los mercados, el precio del dólar y el valor de la moneda verde conforme a otras divisas.

Fotografía de archivo de una jornada electoral en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

En el mismo sentido, las elecciones de este martes son importantes en México debido a que se renueva parte del Congreso estadounidense, el cual tiene capacidad para influir en las políticas comerciales, fiscales y regulatorias del gobierno.

Eso incluye decisiones que pueden afectar directamente a México y al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Un resultado favorable al Partido Republicano, al cual pertenece el presidente estadounidense Donald Trump, podría mantener las iniciativas restrictivas del Ejecutivo. Por el contrario, un resultado favorable a los Demócratas podría favorecer una mayor apertura con socios comerciales como México.

Banderas de México, Canadá y Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: AP

Lo anterior afecta también a la relación peso - dólar. Una victoria demócrata amplia podría limitar el margen de maniobra de Trump para impulsar determinadas medidas comerciales y arancelarias. Este escenario favorecería inicialmente al peso mexicano, según un análisis de Grupo Financiero Monex.

Por el contrario, una victoria republicana podría interpretarse como un respaldo a la continuidad de las políticas comerciales y fiscales de Trump, lo cual, a su vez, aumentaría la incertidumbre para México y presionaría al peso mexicano.

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