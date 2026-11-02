Elecciones Intermedias Estados Unidos 2026: a qué hora abren y cierran los centros de votación

Millones de estadounidenses acudirán este 3 de noviembre a las urnas para participar en las elecciones intermedias de 2026, una jornada que definirá qué partido controlará el Congreso de Estados Unidos durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

Los horarios de votación varían según el estado, por lo que los ciudadanos deberán verificar a qué hora abren y cierran los centros electorales de su localidad.

La mayoría de los centros de votación abre temprano por la mañana y cierra entre las 19:00 y las 20:00 horas, de acuerdo con el horario local. Sin embargo, existen diferencias entre entidades, por lo que el cierre de las urnas no ocurrirá al mismo tiempo en todo el país.

Elecciones intermedias, o de mitad de mandato, son este 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Entre los primeros estados en concluir la jornada electoral se encuentran Indiana y Kentucky, donde algunos centros cierran a las 18:00 horas. En contraste, Nueva York destaca por mantener abiertas sus urnas hasta las 21:00 horas, hora estándar del Este (EST).

A las 19:00 horas cierran:

Georgia

Indiana

Kentucky

Carolina del Sur

Vermont

Virginia

A las 19:30 horas, cierran:

Carolina del Norte

Ohio

Virginia Occidental

A las 20:00 horas concluye la votación en:

Alabama

Connecticut

Delaware

Distrito de Columbia

Florida

Illinois

Maine

Maryland

Massachusetts

Misisipi

Misuri

Nuevo Hampshire

Nueva Jersey

Oklahoma

Pensilvania

Rhode Island

Tennessee

Arkansas tiene previsto cerrar sus centros a las 20:30 horas.

A las 21:00 horas:

Arizona

Colorado

Iowa

Kansas

Luisiana

Michigan

Minnesota

Nebraska

Nuevo México

Nueva York

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Texas

Wisconsin

Wyoming

En Arizona, los resultados no se publicarán hasta una hora después.

Montana, Nevada y Utah cierran a las 22:00 horas, mientras que California, Idaho, Oregón y Washington a las 23:00 horas. En este último estado, ese horario corresponde a la fecha límite para recibir votos por correo. Hawái concluye a medianoche y Alaska, a la 01:00 de la madrugada, aunque la mayoría de sus centros cierra a medianoche.

Las autoridades electorales recomiendan consultar los horarios específicos de cada localidad, ya que algunos estados tienen diferentes horas de cierre. Además, los ciudadanos que se encuentren en fila antes de que cierren las urnas podrán emitir su voto, incluso si deben esperar más tiempo.

Los primeros resultados podrían comenzar a conocerse a partir de las 19:00 u 20:00 horas, tiempo del Este. Para las 23:00 horas se espera contar con un panorama más claro sobre algunas contiendas clave para el Senado, aunque las diferencias estrechas podrían impedir declarar ganadores.

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cehr