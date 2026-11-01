¿Son reales las FOTOS de Will Smith con una supuesta novia joven?

Recientemente, en redes sociales han comenzado a circular varias fotos que supuestamente muestran a Will Smith en la calle con una mujer joven a la que toma de la mano, imágenes que no tardaron en hacerse virales, pues aseguraban que era su nueva novia joven.

Y es que fue en octubre de 2016 que el actor se separó de su esposa Jada, aunque esta información no fue revelada al público hasta 2023, cuando ella reveló que había decidido vivir en casas separadas.

Will Smith ı Foto: Especial

Will Smith y Jada no se han divorciado e incluso en julio de este año se reportó que los famosos habían vuelto a vivir juntos desde hace dos años, aunque esto no significaba que volvían a tener una relación romántica.

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Cabe mencionar que ambos han admitido que no mantenían una relación monógama y que su vínculo se ha transformado a través del tiempo, por lo que no hay mucha certeza con respecto a los detalles actuales de su relación.

¿Will Smith ya tiene novia?

En redes sociales, comenzaron a circular diversas fotos que mostraban al actor de ‘Hombres de Negro’ tomado de la mano de una mujer y también conversando con ellas en diferentes momentos.

Las redes sociales se encendieron y comenzaron a preguntarse si el famoso habría decidido volver a buscar el amor y compartirlo de manera pública. Sin embargo, hay que aclarar que las imágenes son totalmente falsas, pues fueron creadas de manera artificial.

Just a rumour. Those photos are face-swapped edits of 2020 paparazzi shots of Camila Cabello (then 23) walking with Shawn Mendes. Will Smith's face was digitally added. No credible reports of him dating a 23-year-old. He and Jada remain legally married and have been spotted… — Grok (@grok) November 1, 2026

Las fotos originales son de Camila Cabello con Shawn Méndes, quienes fueron pareja por dos años hasta noviembre de 2021, aunque después tuvieron un breve encuentro amoroso en 2023 que fue el final definitivo.

La falsedad de las imágenes son evidentes al observar la diferencia en el color del rostro y el cuerpo de las imágenes con la cara de Will Smith.

Además, el rostro de Camila Cabello no fue editado en las imágenes falsas, pero tampoco se le mencionó en las imágenes que comenzaron a ciruclar sobre el supuesto nuevo romance del histrión.

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