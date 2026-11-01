José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación, ¿qué pasó?

Luego de meses de rumores sobre una posible crisis en su relación, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron que pusieron fin a su historia de amor. La pareja, que tiene una hija, decidió compartir la noticia con sus seguidores mediante un video en redes sociales.

El actor y la creadora de contenido aseguraron que la decisión fue tomada desde hace tiempo, aunque no se sentían preparados para comunicarla. Además, afirmaron que mantienen una relación cordial y que su prioridad es el bienestar de su pequeña.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación: ‘No estábamos listos’

En un video publicado por el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, Paola Dalay quien inició diciendo: “Queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero no estábamos listos para decirles”.

José Eduardo Derbez confirmó la ruptura y enfatizó que su separación ocurrió en buenos términos. “Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, expresó.

El actor también reconoció que ambos atravesaron un proceso complicado antes de hablar sobre el tema. “Si no lo habíamos dicho antes tampoco sabíamos cómo decirlo, ni nosotros sabíamos qué onda. Pues bueno, nomás para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos y siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”, dijo.

Paola Dalay adelantó que seguirán coincidiendo en varias ocasiones: “Nos seguirán viendo juntos a veces”.

La historia de amor entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez inició en el año 2020, cuando se conocieron gracias a amigos en común. Fue en junio de 2024 cuando la pareja dio la bienvenida a su hija.

Desde junio de este año, usuarios de redes sociales notaron que la creadora de contenido, nueve años menor que el actor, borró las fotografías que tenía junto a José Eduardo. Esto desató rumores sobre su separación, pero todo quedó en una teoría pues la pareja no lo confirmó, hasta este 1 de noviembre.

La ahora expareja no reveló los motivos de la ruptura. No obstante, Paola Dalay compartió una foto en Instagram junto a un hombre, quien la abraza por la cintura.

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