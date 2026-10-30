Patrick Stewart, el actor que dio vida al capitán Picard en Star Trek y al Profesor X en X-Men, falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, California, el 28 de octubre de 2026.
Tras conocerse la noticia, también resurgieron dudas sobre su vida personal, pues durante años muchos de sus fans creyeron que mantenía una relación sentimental con Ian McKellen pues era común presenciar sus muestras de afecto.
En La Razón te contamos quién era la pareja de Pactrick Stewart y cuál era su preferencia sexual.
¿Ian McKellen y Patrick Stewart eran pareja? Esta es la verdad de su estrecha relación
¿Quién era la pareja de Patrick Stewart y cuál era su preferencia sexual?
Aunque los rumores sobre una supuesta relación con Ian McKellen circularon durante años, Patrick Stewart nunca mantuvo un romance con el actor británico y era heterosexual. No obstante, muchos asociaban al histrión de Star Trek con la comunidad LGBT+ pues en varias ocasiones mostró su apoyo a la diversidad sexual.
La pareja de Stewart era Sunny Ozell, una cantante y compositora estadounidense con quien contrajo matrimonio en 2013. La relación llamó la atención por la diferencia de edad entre ambos, pues se llevaban 39 años, pero la pareja se mantuvo unida durante más de una década.
Se conocieron en 2008, cuando ella trabajaba como mesera en un restaurante de la ciudad de Nueva York. El actor y la cantante se comprometieron en 2013 y se casaron el 7 de septiembre de ese mismo año en Nevada, en una ceremonia oficiada por el actor Ian McKellen.
Entre los trabajos más conocidos de Sunny Ozell se encuentran los álbumes Take It with Me (2015) y Overnight Lows (2020).
La compositora también tuvo una aparición en la serie Star Trek Picard, de Paramount+, en abril de 2022. El propio Patrick Stewart compartió con orgullo y emoción el fragmento a través de su cuenta de X.
¿Quién fue la primera esposa de Patrick Stewart?
Patrick Stewart estuvo casado de 1966 a 1990 con Sheila Falconer, una actriz, bailarina y coreógrafa británica. La pareja tuvo dos hijos: Daniel Stewart, también actor, y Sophie Alexandra Stewart.
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