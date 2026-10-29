Fotos | Así lucía Patrick Stewart joven y con pelo

Patrick Stewart, de Star Trek y X-Men, murió el miércoles a los 86 años, en Los Ángeles. La noticia sacudió al mundo del cine y del teatro, pues era considerado un ícono de la actuación.

Su imagen quedó ligada para siempre a su característica calvicie, un rasgo que lo convirtió en una de las figuras más reconocibles del cine y la televisión. Sin embargo, durante su juventud lucía su cabellera antes de perder casi todo el cabello a los 19 años debido a una alopecia hereditaria, una condición genética frecuente en su familia.

Fotos | Así lucía el actor Patrick Stewart joven y con pelo

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Inglaterra, y descubrió su pasión por la actuación desde niño. Estudió arte dramático y con 17 años se formó en la Bristol Old Vic Theatre School, una de las instituciones teatrales más prestigiosas de Reino Unido.

A pesar de que la alopecia comenzó a afectar su apariencia cuando apenas tenía 19 años, el actor logró abrirse camino en los escenarios. En una ocasión incluso bromeó sobre su aspecto al presentarse a una audición con y sin peluca, asegurando que los productores obtendrían “dos actores por el precio de uno”.

La carrera de Patrick Stewart dio un gran salto cuando se incorporó a la Royal Shakespeare Company, en 1966, donde interpretó numerosos personajes de William Shakespeare.

Presumiendo de mayor:

Yo conocí a Patrick Stewart (1940-2026) cuando fue Sejanus en Yo, Claudio. pic.twitter.com/pdRN370J8f — Alberto61 (@alberto18986056) October 29, 2026

En el cine participó en producciones destacadas como Excalibur (1981) y Dune (1984), pero alcanzó fama mundial gracias a su papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, un personaje que interpretó tanto en televisión como en varias películas de la franquicia.

Décadas después, Patrick Stewart volvió a conquistar al público al dar vida al profesor Charles Xavier en la saga X-Men. De este modo logró convertirse en una de las figuras más emblemáticas de las adaptaciones cinematográficas de Marvel.

A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos, entre ellos un Premio Grammy, el Premio Laurence Olivier, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el nombramiento como Oficial de la Orden del Imperio Británico. Además, fue distinguido como Knight Bachelor por sus contribuciones al mundo de las artes escénicas.

Del mismo modo, lideró Refuge, una organización que ofrece refugio a víctimas de violencia doméstica.

Patrick Stewart, su línea de tiempo actoral. 🥲 pic.twitter.com/nl69l2D9iZ — Deyanira Gómez (@DeyaniraGomezH) October 30, 2026

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