El actor Patrick Stewart murió el miércoles 28 de octubre en Los Ángeles, California, a los 86 años. Era conocido por su trabajo en Star Trek y en X-Men, cintas con las que dejó huella en el mundo del cine de ficción.

Pocas personas saben que el famoso histrión británico estaba casado desde 2013 con una cantante estadounidense llamada Sunny Ozell; en La Razón te contamos cuál es la trayectoria de esta artista.

¿Quién es Sunny Ozell, la esposa de Patrick Stewart, y qué edad tiene?

La esposa del actor Patrick Stewart es Sunny Ozell, una cantante y compositora estadounidense; nació el 23 de diciembre de 1978 en Reno, Nevada. Actualmente tiene 47 años y ha desarrollado una carrera musical enfocada en géneros como el jazz, el blues, el country, el pop y la música americana folclórica.

Reside en Los Ángeles, California, donde vivía junto a su marido, y ha permanecido activa en la industria musical desde finales de la década de 1980.

Sunny Ozell comenzó a estudiar violín a los cuatro años y recibió formación vocal desde los 11, lo que la llevó a decidir desde muy joven que quería dedicarse a la música. Durante su etapa universitaria en Boulder, Colorado, estudió Literatura Inglesa y participó en bandas de blues, soul y funk.

Luego de haberse graduado de la universidad, se trasladó a Nueva York, donde empezó a actuar en clubes. Entre sus trabajos más conocidos destacan los álbumes Take It with Me (2015) y Overnight Lows (2020).

Sunny Ozell conoció a Patrick Stewart en 2008 mientras ella trabajaba como mesera en un restaurante de Nueva York. La pareja se comprometió en 2013 y se casó el 7 de septiembre de ese mismo año en Nevada, en una ceremonia oficiada por el actor Ian McKellen.

El actor y la cantante permanecieron casados hasta la muerte de Patrick Stewart, el miércoles 28 de octubre. Era común verlos posando juntos en alfombras rojas de algunos premios o eventos de caridad.

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