Fue accidental, policía concluye investigación sobre muerte de Hayden Panettiere

Salió de rehabilitación poco antes de su muerte

La policía de Carolina del Sur cerró su investigación sobre la muerte por sobredosis de la actriz Hayden Panettiere tras la conclusión de un forense de que fue accidental.

La decisión se basó en la determinación del forense, así como en los hallazgos de la investigación, según informó la policía de Greenville el miércoles en un comunicado.

Hayden Panettiere, que protagonizó las series de televisión Heroes y Nashville, fue declarada muerta en un apartamento de Greenville el 16 de agosto a los 36 años después de que los paramédicos la encontraran inconsciente.

Un informe forense obtenido por The Associated Press el mes pasado indicó que su muerte fue por una sobredosis accidental de varias drogas, incluido el fentanilo, y que había estado en rehabilitación solo unas semanas antes. Su novio intermitente, Brian Hickerson, y su hermano Zach Hickerson estaban en la casa.

Sigue sin estar claro si las autoridades federales podrían seguir examinando el caso por separado. En una petición ante un tribunal de California el mes pasado, el exprometido de Panettiere, el exboxeador Wladimir Klitschko, dijo que parte de sus pertenencias habían sido confiscadas por agentes federales que investigaban su muerte y por un familiar no identificado que buscaba venderlas.

Hayden Panettiere en Los Ángeles, en 2009 ı Foto: AP

La Administración Antidroga de EU no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico el miércoles, y la sargento Diana Muñoz de la policía de Greenville dijo que no podía comentar si otras agencias estaban investigando.

El tribunal de California concedió este mes a Klitschko estatus legal para proteger la propiedad de Panettiere para su hija de 11 años, que es su única heredera.

En This Is Me: A Reckoning, unas memorias publicadas en mayo, Hayden Panettiere reconoció ser adicta al alcohol y padecer depresión posparto tras el nacimiento de su hija en 2014. La niña se fue a vivir con Klitschko a tiempo completo cuando tenía 2 años.

El padre de Panettiere dijo a los investigadores que, en el momento de su muerte, ella tenía planes de visitar a su hija en Ucrania días después.

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