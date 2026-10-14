Audio de llamada al 911 revela detalles de la muerte de Hayden Panettiere

A casi dos meses de la muerte de la actriz Hayden Panettiere y después de que se reveló cuál fue la causa de muerte de la famosa protagonista de Triunfos Robados, se sigue revisitando el caso que conmocionó al público.

Y es que ahora, buscan de nuevo el audio de la llamada al 911 que se realizó por el fallecimiento de la celebridad, un material que se filtró hace un mes y que sigue dando de qué hablar al revelar detalles del fallecimiento.

Esto dice el audio del 911 sobre Hayden Panettiere

Ahora, un audio del 911 ha sido liberado y captura los momentos en que Zach Hickerson, hermano del exnovio de la actriz Hayden Panettiere, Brian Hickerson encuentra a la joven inconsciente.

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Es entonces que un despachador lo guia a través de la RCP para tratar de reanimar a la joven. En la llamda, Zach explica que estaba regresando de la iglesia cuando entró al apartamento de su hermano y encontró a la novia.

En la llamada, le preguntan si respiran antes de tratar el RCPy explicando brevemente el proceso. El momento hizo que muchos destacaran la importancia de saber realizar la reanimación.

Newly released 911 audio captures the desperate moments Zach Hickerson, the brother of actress Hayden Panettiere’s former boyfriend Brian Hickerson, discovers actress Hayden Panettiere unresponsive and a dispatcher guides him through CPR. Panettiere's death has been ruled an… pic.twitter.com/Fj1P5NI3ni — CBS News (@CBSNews) October 14, 2026

Anteriormente, un audio de la llamada fue obtenido por Broadcastify.com, de acuerdo con CNN en Español y revela el momento en que las autoridades llegaron al lugar de los hechos y encontraron a Hayden Panettiere.

Esto ocurrió en un complejo de apartamentos en Greenville, Carolina del Sur, donde la famosa fue encontrada inconsciente en estado de paro cardíaco; aunque los intentos de reanimación no tuvieron éxito.

A finales de septiembre, se confirmaron los rumores sobre la causa de su fallecimiento, relacionada a una sobredosis accidental. Los informes toxicológicos y la autopsia determinaron que el deceso se debió a los efectos tóxicos de una combinación de varias sustancias.

Destacaba la presencia de fentanilo junto con medicamentos recetados como alprazolam, metocarbamol y quetiapina. Las autoridades locales precisaron que no se hallaron signos de traumatismo en su cuerpo y descartaron cualquier indicio de violencia física hacia Hayden Panettiere.

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