¿Detuvieron a Brian Hickerson, el novio de Hayden Panettiere?

El nombre de Brian Hickerson resuena en redes sociales después de que comenzó a circular el video y la información de que el novio de Hayden Panettiere tuvo un altercado y que supuestamente, habría sido detenido. Ahora te aclaramos qué sucedió.

¿Qué pasó con Brian Hickerson y por qué fue esposado?

Fue el pasado sábado 12 de septiembre sobre las 21 horas que se enviaron agentes policiales al Wild Wing Café en South Carolina después de recibir una denuncia de agredión dentro del restaurante, según un comunidado del Departamente de Policía de Greenville.

🚨 EXCLUSIVE: Brian Hickerson had a wild night with his brother, Zach, at a South Carolina bar ... and it ended with the brothers in handcuffs and Brian claiming that police leaked details about the death of his actress girlfriend, Hayden Panettiere. pic.twitter.com/J6WNHtWD6z — TMZ (@TMZ) September 13, 2026

“Brian Hickerson tuvo una noche loca con su hermano, Zach, en un bar de Carolina del Sur ... y terminó con los hermanos esposados y Brian alegando que la policía filtró detalles sobre la muerte de su novia actriz, Hayden Panettiere”, escribió el medio TMZ.

La policía dijo que Zachary estaba “muy borracho” durante el incidente y empezó a gritar palabrotas en un lugar público. En ese sentido, fue detenido por alteración del orden público y lo llevaron al centro de detención del condado de Greenville.

Sobre el video antes mencionado, podemos ver a Hickerson esposado y ensangrentado fuera del restaurante. “La Policía de Greenville lo filtró cuando murió mi novia”, dijo él al hablar de la muerte de Panettiere.

Según la Policía de Grand Prairie (GPD), Hickerson fue puesto en libertad más tarde y no se le imputó ningún cargo. Los hechos ocurren a menos de un mes del fallecimiento de Hayden Panettiere, con quien Brian tenía una relación intermitente.

🚨BREAKING / UPDATE: Newly surfaced footage shows Hayden Panettiere’s boyfriend, Brian Hickerson, apparently being detained last night.



​In the video, Hickerson can be heard shouting: "GPD leaked it when my girlfriend died!" referencing the Greenville Police Department, which is… pic.twitter.com/1wbrnwHrsz — Amy Leigh (@IAmyLeigh) September 13, 2026

Fueron Hickerson y su hermano, Zach, llamaron al 911 después de encontrar a la actriz inconsciente, según un informe policial. Más tarde, Hickerson entregó a las autoridades una bolsa con los medicamentos que Panettiere había estado tomando.

Según TMZ, Hickerson viajó con la actriz de Remember the Titans desde Los Ángeles el día antes de que la encontraran inconsciente en un complejo de apartamentos de Greenville, Sur Carolina, el 16 de agosto. Los dos se separaron por un tiempo en 2022, pero volvieron a estar juntos al año siguiente.

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