Revelan qué habría causado la muerte de la actriz Hayden Panettiere

El pasado 16 de agosto se dio a conocer la muerte de la actriz Hayden Panettiere, famosa por sus papeles en diversas producciones de Hollywood de los años dos miles incluyendo Triunfos Robados o Ice Princess.

Ante esto, una de las principales dudas sobre el fallecimiento es cuál habría sido la causa de muerte, ya que apenas hace unos años había muerto su hermano por una afección cardiaca; asimismo, se sabía que ella habíe llegado a batallar con cuesrtiones de adicciones.

¿Quién era Hayden Panettiere, la actriz de Triunfos Robados que murió? ı Foto: AP

¿Cuál fue la causa de muerte de Hayden Panettiere?

Según informes revelados por el medio especializado TMZ, Hayden Panettiere habría tomado una pastilla de oxicodona con fentanilo, de acuerdo con diversas fuentes legales.

En ese sentido, las fuentes señalan que la actriz tenía una persona que le suministraba drogas en Los Ángeles desde hace tiempo atrás y le daba medicamentos que generalmente están controlados por receta médica, a través del mercado negro.

Se menciona que Hayden habría tomado varias drogas que compró a su dealer en un vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur el día antes de su muerte. A la mañana siguiente fue que consumió la píldora contaminada.

Hayden Panettiere supuestamente murió después de tomar una píldora adulterada con fentanilo. (Vía TMZ) pic.twitter.com/koNJMQoGE7 — Indie 505 (@Indie5051) September 14, 2026

La oxicodona y el fentanilo son analgésicos opioides potentes utilizados médicamente para tratar dolores severos, pero con diferencias clave en su origen y potencia.

La oxicodona es un fármaco semisintético prescrito comúnmente en tabletas para el dolor moderado a intenso, mientras que el fentanilo es un opioide totalmente sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, diseñado para casos extremos o dolor crónico avanzado.

Ambos actúan en el sistema nervioso central y el cerebro, lo que interrumpe las señales de dolor que viajan a través de los nervios y desata una intensa liberación de dopamina, generando sensaciones inmediatas de alivio, calma y euforia.

El elevado riesgo de adicción a estos opioiides radica precisamente en esa alteración del sistema de recompensa del cerebro: con el uso repetido se desarrolla tolerancia, exigiendo dosis cada vez mayores para obtener el mismo efecto y alterando la capacidad natural del cuerpo para gestionar el dolor y las emociones.

Ambas sustancias provocan un síndrome de abstinencia severo y una dependencia física y psicológica profunda, por lo que su consumo fuera de supervisión médica profesional resulta altamente riesgoso.

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