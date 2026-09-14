Conoce al que salió eliminado de La Granja VIP este domingo

La Granja VIP tuvo a su primer eliminado este domingo 13 de septiembre, una salida que no tuvo sorpresas y que la mayoría de los fans esperaba que sucediera.

En una votación muy cerrada uno de los habitantes de La Granja VIP tuvo que abandonar la competencia, pero además dejó un legado, es decir, al primer nominado de la segunda semana de competencia.

¿Quién salió de La Granja VIP este domingo 13 de septiembre?

El primer granjero que salió de La Granja VIP fue La Coreañera, la acordeonista, quien fue nominada el viernes por Julio Camejo, ya que consideró que ella era la única que no estaba dando contenido y la estaba pasando mal.

La propia Coreañera hizo un llamado a los fans del programa para que ya no votaran por ella, pues la joven anunció que se quería ir del reality show, pues ella no se sentía cómoda y los pleitos y todo lo que se vive adentro fue mucho para ella.

La Coreañera se fue feliz de poder regresar a su vida cotidiana a hacer su música que es lo que más le llena el corazón.

Sin embargo, la joven dejó un legado, en el que indica quién es el primer nominado de la semana. El nombre real revelado en la gala de la noche del 14 de septiembre.

¿Quién es La Coreañera?

La joven tiene 22 años de edad, pues nació en 2004. En 2017, cuando debutó en el Carnegie Hall, tenía 13 años.

La joven empezó tocando desde joven varios instrumentos, pero fue hasta que comenzó a subir videos en TikTok con su peculiar acento para hablar que se volvió viral en las redes sociales.

Comenzó a subir videos con peculiares frases motivacionales que también le empezaron a ganar fans por todo México y Estados Unidos.

La instrumentista logró formar un equipo gracias a las redes sociales para producir su propia música, aunque en las redes consiente a su fans con covers que le piden.

La joven se presentó en la reciente edición del Festival Arre, así lo presumió en su perfil de Instagram, aunque también se ha presentado en otros eventos de Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

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