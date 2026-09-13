La Granja VIP 2026: ¿Quién sale eliminado hoy 13 de septiembre?

Conoce al eliminado de hoy de La Granja VIP 13 de septiembre 2026

Los participantes de La Granja VIP 2026 se disputan su permanencia en el programa, uno de ellos será eliminado, tras ser el menos votado por el público.

Los cuatro nominados de esta semana son: Manelyk González, Kevyn Contreras “Bicolor”, Rafael Mercadante y La Coreañera.

¿Quién es el eliminado de hoy 13 de septiembre en La Granja VIP?

De acuerdo con los fans y las encuestas, el eliminado de hoy de La Granja VIP sería La Coreañera, quien ha sido la que ha generado muy poco contenido según los comentarios de la gente.

La misma Coreañera ya no quiere estar en el programa, apenas el sábado envió un mensaje al público del reality show para que ya no voten por ella, la cantante y acordeonista no se siente parte del juego y desde el primer día que entró comenzó a llorar porque extrañaba a sus amigos.

Sus compañeros se han dado cuenta de que ella está incómoda, Ivonne Montero y La Bebeshita hablaron con ella para que despertara y no desaprovechara la oportunidad y la exposición que le está dando el programa.

¿Qué pasará hoy en La Granja VIP?

Los cuatro granjeros nominados están siendo votados por el público, que tiene que elegir a su favorito para continuar en la competencia.

En la mira de los propios granjeros está Rafa Mercadante, a quien la mayoría nominó porque no les gusta su personalidad, Manelyk, Kunno y Fernando Lozada lo calificaron de metiche y quedabien. Mientras que La Bebeshita dijo que no le caía mal, pero lo mandó de peón porque escuchó las quejas de sus compañeros.

Keyn “Bicolor” se ha posicionado como uno de los más polémica porque ha estado metiendo cizaña entre los habitantes como entre Manelyk y Niurka.

Cabe recordar que hay un habitante número 20 que está por entrar posiblemente ingrese hoy al programa.

¿Cómo votar por tu favorito en La Granja VIP?

Para votar por tu favorito tienen que entrar al siguiente link y seleccionar a tu granjero favorito, cada persona tiene derecho a 10 votos diarios.

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