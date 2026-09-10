¡Sin piedad! Kunno y Manelyk destrozan a Rafa Mercadante en la nominación de La Granja VIP

La nominación en La Granja VIP se encendió pues todos se lanzaron contra Rafa Mercadante, pero especialmente el posicionamiento más rudo fue el de Kunno y le siguió el de Manelyk.

Todo sucedió porque Kunno señaló que él iba a nominar al conductor de televisión desde la tarde, previo a que se hiciera la votación.

Kunno ‘barre’ el piso con Rafa Mercadante en La Granja VIP

Kunno llegó decidido a lanzarse contra el conductor, desde que los señaló se fue directo y calificó a Rafa como un “queda bien”.

El influencer y amigo de Ángela Aguilar mencionó que Rafa se mete en todas las conversaciones que no le incumben y le pidió que “se duerma”, porque ya los tiene hartos a todos con sus intervenciones.

Kunno Arremete contra Rafael A la bestia esos son posicionamientos👊🏽🙇🏽‍♂️#LaGranjaVIP pic.twitter.com/kSlXb8iRKE — Joss Calderón (@JossCalderonn) September 10, 2026

El conductor de televisión no dudó en responderle y argumentó que él no busca quedar bien con el resto de las personas, dijo que quizá no encaja porque es de una generación diferente y la mayoría son jóvenes.

Sin embargo, Kunno no lo dejó hablar y le dijo cobarde y que no le tirara el argumento de la edad.

Luego llegó Manelyk a enfrentarse contra Rafa Mercadante y le dijo que no hablara con ella, que le faltó el respeto cuando estaban en el vestidor y le dijo: “Morrita dejate tocar”. Manelyk le pidió que la ignore así como ella lo ignora a él.

manelyk dándole su arrastrada a rafa, me encanta esto #LaGranjaVIP pic.twitter.com/dkiDMC1Nnd — josué 🦂 (@tppkos) September 10, 2026

Por otra parte, Kenny también votó en contra de Rafa porque la rockera dice que él grita mucho al hablar y a ella no le gusta eso.

Mónica Escobedo también se sumó a las críticas contra Rafa y aunque ella comparte la placa con él, pues también está nominada, igualmente expresó que no le gusta que el conductor grite.

El remate para Rafa fue que La Bebeshita se ganó el beneficio del huevo de la suerte en el que ella se intercambió por un granjero para ya no ser peona y pues mandó al conductor.

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