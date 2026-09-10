Rosy Arango canta a México con mariachi y lotería

LA INTÉRPRETE en una sesión de fotos de su proyecto musical

LA CANTANTE Rosy Arango llega al Teatro Metropólitan de la capital mexicana este viernes con México Inmortal Vol. 7, un espectáculo que por primera vez sale de Acapulco y que tendrá como hilo conductor la lotería mexicana, acompañada de más de 30 artistas en escena, entre mariachi, danza, música huasteca y el estreno de una canción inédita.

Para la vocalista, llevar este proyecto a la capital representa un reto y, al mismo tiempo, una oportunidad para demostrar que las tradiciones siguen teniendo un lugar.

“Es salir de mi zona de confort, atreverme a traer este espectáculo que tanto me habían pedido a un recinto tan importante por conquistar”, comentó a La Razón.

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El Tip: Su agenda continuará con conciertos de Día de Muertos y una nueva Posada Mexicana, con la misión de mantener vivas las tradiciones.

La séptima edición tendrá una dinámica distinta. Tomó como punto de partida la lotería mexicana para construir un recorrido musical que conecte las cartas con canciones representativas de diferentes épocas. “Lo divertido de este concierto va a ser que tiene canciones de dolor, de alegría, de fiesta, pero todas tienen la conexión con cada una de las cartas de la lotería mexicana”, explicó.

Para la cantante, recuperar la lotería significa hablar de identidad. “Es un juego que viene del mundo, nos lo trajeron de Italia; pero llega a nuestro país y México lo transforma, lo llena de color y le da una identidad maravillosa”.

La intérprete será la encargada de “cantar” las cartas, pero lo hará a través de temas de autores fundamentales de la música mexicana.

“A mí me va a tocar ser doblemente cantante, porque las voy a cantar con una canción de nuestro repertorio”, dijo, al referirse a compositores como Joan Sebastian, Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez y Tomás Méndez.

El Mariachi Águila de México acompañará a Rosy Arango, mientras un ensamble de músicos aportará otros sonidos tradicionales. Entre ellos estará el salterio, instrumento que define como “muy nostálgico, muy nuestro”.

Participará el Ballet México en Movimiento, integrado por jóvenes provenientes de las filas de la escuela de Amalia Hernández, así como Los Descarados, trío huasteco que tendrá una participación especial.

La producción contará con tres cambios de vestuario, organillo y distintas sorpresas escénicas. “Es de verdad una fantasía, verdadera fantasía mexicana”, aseguró. “Hemos preparado este concierto rescatando algo muy importante, que ha crecido y ha venido con generaciones y que se está perdiendo, que es la lotería mexicana”.

Durante la velada presentará “Y si me da la gana”, inédito escrito por Bruno Danza y Adriana Navarro. Explicó que busca lanzar un mensaje de autoestima: “Es muy bonita, muy intensa, para que las chicas ya dejen de andar cantando esas de migajeras y se pongan como reinas del lugar que se merecen”.

Después del Metropólitan, viajará a Nueva York para participar en los festejos patrios y en la ceremonia de izamiento de la bandera mexicana en el Empire State Building: “Es una gran oportunidad poder estar allá con mis paisanos”.